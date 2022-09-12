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"دبي الرقمية" تطلق خدمة "الإبلاغ عن الحوادث" ضمن تطبيق "دبي الآن"

"دبي الرقمية" تطلق خدمة "الإبلاغ عن الحوادث" ضمن تطبيق "دبي الآن"
12 سبتمبر 2022 14:29

أعلنت هيئة دبي الرقمية وبالتعاون مع شرطة دبي عن إضافة خدمة "الإبلاغ عن الحوادث البسيطة" لتطبيق "دبي الآن" بهدف استمرار تطوير التطبيق الموحد والشامل للخدمات الحيوية في مدينة دبي ليشمل جميع جوانب واحتياجات حياة الناس اليومية وذلك ضمن قسم خدمات المركبات والأمن.

وتسعى الخدمة الجديدة إلى توفير الوقت والجهد على المتعاملين في حال وقوع حادث سيارة بسيط وذلك بالإبلاغ عن الحوادث المرورية عبر التطبيق بكل سهولة بدلًا من انتظار وصول الشرطة لموقع الحادث أو التوجه لمراكزها.

ومن خلال الخدمة سيتمكن المتعاملون من الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة واستلام تقرير شرطة دبي بواسطة البريد الإلكتروني أو رسالة نصية وذلك بخطوات بسيطة وسهلة وسريعة تشمل تسجيل الدخول بالهوية الرقمية عبر تطبيق "دبي الآن" الذي سيحدد بشكل تلقائي الموقع الجغرافي ثم إدخال تفاصيل المركبة ورقمها والمتسبب بالحادث إلى جانب صورة عن الأضرار التي سببها الحادث.

وأكد سعادة مطر الحميري المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية أن مشروع تطبيق "دبي الآن" حقق منذ انطلاقته الأولى قفزات نوعية بمجال توفير الخدمات والمعاملات الحكومية الشاملة تحت مظلة موحدة يسهل الوصول إليها في أي وقت ومن كل مكان ما يجعل حياة الناس أكثر سلاسة ويمنحهم تجارب يومية استثنائية الأمر الذي يواكب أهداف استراتيجية التحول الرقمي في إمارة دبي لتحقيق سعادة الناس ورفع مستوى رفاهيتهم عبر توظيف التكنولوجيا المتطورة لتسهيل حياتهم.

وأضاف سعادته: "يسعدنا اليوم أن نعلن عن إضافة جديدة ومهمة إلى قائمة خدمات تطبيق "دبي الآن" بالتعاون والشراكة مع شرطة دبي من خلال خدمة "الإبلاغ عن الحوادث" ونثمن هنا دور جميع الجهات الحكومية لتوسيع نطاق خدمات التطبيق وتقديم حلول سهلة وسريعة تتوافق مع احتياجات الناس وتلبي تغيراتها الحالية والمستقبلية وليصبح التطبيق جزءاً رئيساً من حياة جميع أفراد وزوار مجتمع مدينة دبي. ولا شك أن طموحاتنا كبيرة جداً لتطوير التطبيق بشكل مستمر ودائم".

من جانبه أكد اللواء خالد الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي على توفير خدماتها الشرطية في مختلف المنصات والتطبيقات الذكية لتسهيل وصول المُتعاملين إليها وإنهاء معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

وأشار إلى أن تطبيق "دبي الآن" يعتبر من أهم التطبيقات التي توفر الخدمات الشاملة للمتعاملين في إمارة دبي وتعمل على إسعادهم عبر سهولة الاستخدام.. مبيناً أن توفير خدمة "الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة" ضمن التطبيق سيساهم في تسهيل الحصول على هذه الخدمة الهامة لكافة السائقين ومستخدمي الطريق إمارة دبي.

وأكد العميد الرزوقي أن خدمة "الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة " تُمكن السائقين من الإبلاغ عن الحوادث من تلقاء أنفسهم دون الحاجة إلى سيارة الشرطة، ما يساهم في منع وقوع الإزدحامات المرورية وعدم ضياع وقتهم، مبيناً أن الخدمة بسيطة وسهلة الاستخدام حيث يتطلب من السائق الدخول إلى خدمة الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة، والضغط على زر "تبليغ عن حادث" ثم إدخال البيانات المطلوبة كبيانات المركبة ورقم رخص القيادة لطرفي الحادث وتصوير السيارتين ثم انتظار الحصول على تقارير عبر البريد الإلكتروني لإرساله إلى شركات التأمين.

ويوفر تطبيق "دبي الآن" أكثر من 130 خدمة لمختلف شرائح المتعاملين تقدمها أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة وضمن 12 فئة مختلفة وهي: الفواتير والموبايل والمركبات والإسكان والإقامة والصحة والتعليم والأمن والسفر والإسلام والتبرعات والخدمات العامة.

ويمكن لجميع الأفراد الراغبين بالاستفادة من جميع خدمات تطبيق "دبي الآن" بكل سهولة ويسر ومن أي مكان يتواجدون فيه من خلال تحميل التطبيق المتوفر على متجري آبل وغوغل بلاي. 

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المصدر: وكالات
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