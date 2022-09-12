الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

غافل صديقه وسرق شيكاً من مكتبه

موضوعية
12 سبتمبر 2022 12:08

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
استغل شخص علاقته بموظف يعمل بإحدى الشركات ووطد علاقته به، حتى اطمأن إليه وقام باستغلال وجوده في مكتب صديقه، ليقوم بسرقة أحد الشيكات الخاصة بالشركة التي يعمل فيها صديقه ويقوم بصرف الشيك لحسابه الشخصي.

وتكتشف الشركة بعدها حادثة السرقة وتقوم بإبلاغ الجهات المختصة التي أجرت تحقيقاً وتبين سرقة الشيك من مكتب الموظف بوساطة صديقه الذي تم تقديمه للمحاكمة وحكمت بإدانته، ونتيجة للخطأ الذي وقع فيه الموظف تم إنهاء خدماته بسبب الإهمال وعدم المحافظة على أموال الشركة، ليقوم برفع دعوى قضائية ضد صديقه طالب فيها بإلزامه بالتعويض بمبلغ وقدرة (30,000) درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف لكونه قام بالاستيلاء على شيك خاص بالشركة التي يعمل بها المدعي بقيمة 31,000 درهم، بالإضافة إلى مبلغ 3,010 درهم، وقد أصاب المدعي ضرر نتيجة المسائلة له من قبل جهة عمله وإلزامه بسداد المبالغ المسروقة منه كونه المسؤول عنها، بالإضافة إلى إنهاء خدماته.

وقضت محكمة العين الابتدائية برفض الدعوى وأكدت في حيثيات حكمها أن المدعي يطالب المدعى عليه بمبلغ وقدرة 30,000 درهم كتعويض، وذلك تأسيساً على أنه قد تسبب في إنهاء خدماته وسداد قيمة المبالغ المسروقة من شركة لكونه المسؤول عن الواقعة التي تسبب بها المدعى عليه، ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المدعي لم يقدم ما يفيد سداد قيمة المبالغ المسروقة ولم يقدم ما يفيد إنهاء خدماته نتيجة ما اقترفه المدعى عليه، فضلاً عن أن المطالبة المالية بالتعويض عن الفعل الضار للدعوى الجزائية سند الدعوى هي من شأن الشركة المجني عليها وليس المدعي بشخصه، الأمر الذي يستقر معه في يقين ووجدان المحكمة عدم وجود مبرر لطلبات المدعي لعدم توافر ركن الخطأ كأحد أركان المسؤولية التقصيرية، ومع انتفاء ركن الخطأ تنتفي معه باقي أركان المسؤولية، ويتعين والحال كذلك القضاء برفض الدعوى.

أخبار ذات صلة
بلدية الظفرة و«التنمية الاقتصادية» تبحثان توثيق العقود الإيجارية
لابا «سوبر هاتريك» يغرد «خارج السرب»
الظفرة
السرقة
الشيكات البنكية
آخر الأخبار
وزارة الاقتصاد: مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية
الاقتصادي
"الاقتصاد" تنشر سياسة توريد الذهب الجديدة عبر موقعها
اليوم 11:51
نبرة الصوت.. آخر صيحات الكشف عن كورونا
دنيا
نبرة الصوت.. آخر صيحات الكشف عن كورونا
اليوم 11:40
الرئيس الكيني المنتخب وليام روتو يتحدث بعد أن أيدت المحكمة العليا فوزه في نيروبي
عربي ودولي
وليام روتو يتولى الرئاسة في كينيا
اليوم 11:31
جويل ماتيب يدعو ليفربول للعودة إلى «جذوره الناجحة»
الرياضي
جويل ماتيب يدعو ليفربول للعودة إلى «جذوره الناجحة»
اليوم 11:15
لابا وعيسى والنقبي نجوم استفتاء «سبورت فور أوول»
الرياضي
لابا وعيسى والنقبي نجوم استفتاء «سبورت فور أوول»
اليوم 10:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©