فيديو.. "دورية السعادة" تُفاجئ سائقي الحافلات الملتزمين مرورياً

فاجأت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي و"دوريات السعادة" سائقي الحافلات المدرسية والمشرفات لالتزامهم بقواعد وأنظمة السلامة المرورية بتكريمهم وتوزيع الهدايا عليهم بالتعاون مع مؤسسة مواصلات الإمارات تزامناً مع اليوم الدولي للعمل الخيري والذي يصادف 5 سبتمبر سنويا.
وحث العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات سائقي الحافلات المدرسية على ضرورة التقيد بالسرعات المقررة واللوحات الإرشادية على الطرق المختلفة، مؤكداً عدم التهاون في تطبيق قانون السير والمرور على سائقي الحافلات "المتهورين" الذين يعرّضون حياتهم، وحياة الآخرين للخطر.
وشاركت دورية السعادة في تكريم سائقي الحافلات المدرسية الملتزمين مروريا بمواقع عملهم ،ووزعت عليهم الهدايا ضمن جهودها في نشر الإيجابية وفي إطار اهتمام شرطة أبوظبي بانتهاج أفضل وأرقى النظم و الآليات لنشر وتعزيز الثقافة المرورية لدى مختلف شرائح المجتمع، بما يعزز من ضبط أمن الطرق، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.