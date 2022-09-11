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خليفة بن طحنون يستقبل رئيس صربيا في واحة الكرامة

خليفة بن طحنون خلال استقبال الرئيس الصربي بواحة الكرامة (وام)
12 سبتمبر 2022 01:40

أبوظبي (وام)

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 استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء أمس، في واحة الكرامة في العاصمة أبوظبي، فخامة الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، وذلك في إطار زيارته الرسمية للدولة. ولدى وصوله إلى واحة الكرامة، استعرض فخامته مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال. وقدم الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، خلال جولة قام بها فخامة الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا في مختلف أنحاء الواحة، شرحاً وافياً عن مرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة، مختتماً جولته بتسجيل كلمة في سجل الزوار تعبر عن تقديره لبطولات وتضحيات شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر واحة الكرامة أحد أبرز المعالم الوطنية والحضارية في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييدها تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

خليفة بن طحنون
أبوظبي
صربيا
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