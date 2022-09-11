مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني لـ«الاتحاد»: مباحثات فنية لتنفيذ مشروع طائرة شحن تعمل بالطاقة النظيفة

رشا طبيلة (أبوظبي)

قال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن «الهيئة» تجري مباحثات فنية وتُشكل فرق عمل لوضع الخطط التشغيلية لمشروع لطائرة شحن تعمل بالطاقة النظيفة داخل الدولة، بالتعاون مع إحدى شركات العالمية في مجال الشحن الجوي وبالتنسيق مع مختبر التشريعات بالاختبارات التجريبية.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«لاتحاد»: «ستقوم (الهيئة) بتأهيل البيئة التنظيمية لتلك العمليات التجريبية وتقييم المتطلبات التشغيلية لها والإشراف والرقابة على العمليات الفنية خلال المرحلة التجريبية».

واعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، الترخيص المؤقت لأول طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل ومن دون أي انبعاثات، في خطوة مهمة تسهم في تغيير مستقبل قطاع الشحن مستقبلاً وتأثيراته البيئية. ويتيح الترخيص المؤقت لتشغيل طائرة الشحن تنفيذ مشروع مبتكر في دولة الإمارات العربية المتحدة ولأول مرة على مستوى المنطقة، حيث يستهدف المشروع تحقيق فعالية الخدمات اللوجستية والشحن على الصعيدين المحلي داخل الدولة والإقليمي للدول المجاورة بالطاقة النظيفة، وبما يحقق متطلبات الطاقة البديلة والبيئة الخضراء وينعكس على تخفيض تكاليف الشحن على كل من المورد والمستهلك.

ويأتي الترخيص المؤقت لتشغيل نوع جديد من طائرات الشحن ضمن مشاريع مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث تعمل هذه الطائرات بالطاقة الكهربائية ومن دون انبعاثات، مما يسهم في ترسيخ البيئة التنظيمية المتطورة في الدولة والتزامها بالحياد المناخي 2050.

ولفت مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن «الهيئة» تقوم حالياً بالمباحثات الفنية وتشكيل فريق عمل لوضع الخطط التشغيلية لعمل المشروع خلال الفترة القادمة.

وبحسب «الهيئة» حول مميزات الطائرة الكهربائية، فهي طائرة شحن كهربائية بالكامل وتعمل من دون أي انبعاثات من خلال استخدام محركات كهربائية خاصةً تمكن الطائرة من قطع مسافة قياسية تبلغ 380 كيلومتراً، وتتميز بتكنولوجيا متطورة للتحكم في الطيران ومصممة لنقل عدة منصات نقل بين مراكز التوزيع ومطارات الدولة، بما يحقق متطلبات الطاقة البديلة والبيئة الخضراء والذي يعزز بدوره تخفيض تكاليف الشحن.