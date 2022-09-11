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قرقاش: الملكة إليزابيث كرست حياتها لخدمة بلادها بحكمة والتزام

قرقاش: الملكة إليزابيث كرست حياتها لخدمة بلادها بحكمة والتزام
12 سبتمبر 2022 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الاهتمام العالمي الكبير برحيل الملكة إليزابيث الثانية، تفاعل مع شخصية عامة كرست حياتها لخدمة بلادها بحكمة والتزام، وأن ثنائية القيادة والمؤسسات، رافعة تطور الدول ونهضتها.
وقال معاليه، في تغريدة على «تويتر» أمس: «الاهتمام العالمي الكبير برحيل الملكة إليزابيث الثانية في جوهره تفاعل مع شخصية عامة كرست حياتها لخدمة بلادها بحكمة والتزام عبر عقود، وتفاعل مع المؤسسة التي تضمن الاستقرار والتقاليد التي تعزّز مسيرة الأوطان. بالمحصلة، فإن ثنائية القيادة والمؤسسات هي رافعة تطور الدول ونهضتها».

أنور قرقاش
الملكة إليزابيث الثانية
بريطانيا
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