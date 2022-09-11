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الإمارات

تعزيز التعاون بين «الإمارات للدراسات» ومراكز صينية

سلطان النعيمي خلال جولة السفير الصيني في المركز (وام)
12 سبتمبر 2022 01:39

أبوظبي (وام) 

بحث مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية سبل تعزيز التعاون مع مراكز الدراسات في الصين، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في مقرّ المركز بأبوظبي وتشانغ ييمينغ غو سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة. وأعرب السفير الصيني عن اعتزاز بلاده بالروابط القوية التي تجمعها بدولة الإمارات، وما تحمله من تقدير لما تقوم به الدولة من أدوار إيجابية مؤثرة في الصعيدين الإقليمي والدولي بشتى مجالات العمل التنموي، فضلاً عمّا تقدّمه من إسهامات إنسانية جليلة في مناطق متفرقة من العالم؛ ما جعلها نموذجاً يُحتذى به على الصعيد الدولي.

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 ورحّب النعيمي في بداية اللقاء بالسفير، وأكد أن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بصفته مؤسسة بحثية، يسعى إلى أداء دور فاعل في تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الأكاديمية والبحثية، وتوطيد التعاون المشترك مع مراكز البحوث الصينية، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك.  

 

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
سلطان محمد النعيمي
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