8 طائرات مساعدات إماراتية تصل باكستان

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن توجيهات القيادة الرشيدة بتسيير رحلات جوية لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول في باكستان، وصلت إلى 8 طائرات تحمل أطناناً من المواد الغذائية والطبية وخيم الإيواء. وأكدت سفارة الدولة لدى باكستان وصول 4 طائرات إلى إسلام آباد، ومثلها إلى كراتشي.

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها في «تويتر» أمس: «ضمن توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتسيير رحلات جوية لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول في باكستان، وصول 4 طائرات إغاثية إلى مدينة إسلام آباد و4 طائرات إلى مدينة كراتشي محملة بأطنان من المواد الغذائية والطبية والخيم، ليصل عدد الطائرات إلى 42 طائرة».