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8 طائرات مساعدات إماراتية تصل باكستان

8 طائرات مساعدات إماراتية تصل باكستان
12 سبتمبر 2022 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

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ضمن توجيهات القيادة الرشيدة بتسيير رحلات جوية لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول في باكستان، وصلت إلى 8 طائرات تحمل أطناناً من المواد الغذائية والطبية وخيم الإيواء. وأكدت سفارة الدولة لدى باكستان وصول 4 طائرات إلى إسلام آباد، ومثلها إلى كراتشي.
وقالت السفارة في تغريدة على حسابها في «تويتر» أمس: «ضمن توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتسيير رحلات جوية لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول في باكستان، وصول 4 طائرات إغاثية إلى مدينة إسلام آباد و4 طائرات إلى مدينة كراتشي محملة بأطنان من المواد الغذائية والطبية والخيم، ليصل عدد الطائرات إلى 42 طائرة».

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باكستان
كراتشي
الفيضانات
المساعدات الإنسانية
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