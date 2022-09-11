«التربية» تعتمد الجدول الزمني لاختبار «إمسات»

دينا جوني (دبي)

وضعت وزارة التربية والتعليم الجدول الزمني لاختبار الإمارات القياسي «إمسات» ضمن فئة «إنجاز» المخصصة لطلبة صفوف «الثاني عشر» في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، وذلك للعام الدراسي الجديد 2022-2023. وتعقد الوزارة 64 جلسة اختبارية موزعة على 16 موعداً مختلفاً تتيح للطلبة الاختيار فيما بينها لإتمام الاختبار قبل نهاية العام الدراسي.

وتبدأ أولى جلسات اختبار «إمسات» في 9 أكتوبر المقبل، على أن تكون الجلسة الأخيرة في 2 يوليو من العام المقبل 2023. كما أتاحت الوزارة للطلبة إمكانية عقد الاختبار في 4 جلسات مختلفة خلال يوم الاختبار، تبدأ في الثامنة صباحاً، ثم في الحادية عشرة ظهراً، والساعة الثانية بعد الظهر، والجلسة الأخيرة في الساعة الخامسة بعد الظهر.

ويعدّ الاختبار إلزامياً لست فئات من طلبة الثاني عشر هي: الطلبة الإماراتيون والطلبة المقيمون في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، والطلبة الراغبون في إكمال دراستهم في إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة في الدولة، والطلبة الإماراتيون المتقدّمون للابتعاث خارج الدولة، والطلبة الإماراتيون وغير الإماراتيين الدارسون في مراكز التعليم المستمر الحكومية وطلبة المنازل، بالإضافة إلى طلبة الخدمة الوطنية والمتقدّمين إلى الكليات العسكرية.

و«إنجاز» اختبار إلكتروني معياري لتقييم مدى امتلاك الطلاب للمهارات والمفاهيم في نهاية الحلقة الدراسية الثالثة لمواد دراسية محددة. وتعدّ تلك الاختبارات القياسية في «إمسات» معياراً للقبول الجامعي الأول للجامعات الحكومية والخاصة، وبديلاً لاختباري «توفل» و«آيلتس» في عددٍ من جامعات الدولة. ويستهدف الاختبار بشكل عام، بالإضافة إلى طلبة الصف الثاني عشر، طلبة البعثات الخارجية والماجستير والدكتوراه.

ووضعت الوزارة 5 مواعيد متبقية للعام الدراسي الجاري هي 9 و23 أكتوبر، و6 و13 و20 نوفمبر المقبل، أما مواعيد العام الدراسي المقبل فستكون في 15 و29 يناير، 12 و19 فبراير، 5 و26 مارس، 7 و21 مايو، 4 و18 يونيو، وأخيراً في الثاني من يوليو 2023.

وتقيس هذه الاختبارات معلومات ومهارات طلاب الصف الثاني عشر بعد انتهائهم من مرحلة التعليم العام والانتقال إلى مرحلة التعليم العالي. كما تعطي هذه الاختبارات أصحاب القرار معلومات تفيد في مرحلة التسجيل بالجامعة.