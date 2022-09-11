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«الدولي للاتصال الحكومي 2022» في الشارقة ينظم ورش عمل

«الدولي للاتصال الحكومي 2022» في الشارقة ينظم ورش عمل
12 سبتمبر 2022 01:39

الشارقة (الاتحاد)

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وجه المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022، دعوة للجمهور وخاصة طلاب كليات الاتصال في الإمارات، إلى حضور ورش العمل التي تقام على مدار يومين، ضمن فعاليات دورته الـ 11 التي تعقد في مركز «إكسبو الشارقة» خلال الفترة بين 28 و29 سبتمبر الجاري، والتي تمهد أمام المشاركين الطريق للوصول إلى أفضل ممارسات الخطاب الإعلامي المؤثر، وتعرفهم على خلاصة تجارب نخبة من مؤسسات التدريب الإعلامي داخل الإمارات وخارجها.
وضمن شراكاتها مع المنتدى، الذي ينطلق تحت شعار «تحديات وحلول»، تنظم أكاديمية «سكاي نيوز عربية» ورشة عمل بعنوان «ابتكار محتوى رقمي.. من وإلى الهاتف»، يقدمها الإعلاميان في قناة «سكاي نيوز عربية» أبانوب منصور، وإيمان خطّاب، حيث تُعرف المشاركين على الأدوات اللازمة لابتكار محتوى احترافي بوساطة الهاتف المحمول.
وتمكِّن الورشة المشاركين من معرفة طرق تحويل المحتوى الرسمي للمؤسسات إلى محتوى رقمي بأسلوب جاذب يحظى بالقبول لدى الجمهور ممن يفضلون استخدام الهواتف الذكية، إضافة إلى تسليط الضوء على كيفية زيادة التفاعل على منشورات منصات التواصل الاجتماعي، وشروط المادة التي ينبغي توافرها لتكون جاذبة لمتصفحي الأجهزة الذكية.
وبهدف تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة لتطوير منظومة الاتصال الحكومي في عصر التطورات التقنية التي غيَّرت ملامح التواصل، يستضيف المنتدى ورشة «الاتصال الحكومي الفعال في العصر الرقمي» التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التابعة لجامعة الدول العربية، وتتناول فيها سمات التواصل الحكومي الفعال في العصر الرقمي، والمهارات التي ينبغي أن يتمتع بها موظف الاتصال الحكومي المعاصر لتحليل الجمهور الذي يتلقى المعلومات.
وتركز الورشة، التي تقدمها الدكتورة منى مجدي، المدربة المعتمدة من المعهد البريطاني للعلاقات العامة، على تعريف الحضور بمهارات صياغة الرسائل المقنعة لبناء الصورة الذهنية اللائقة بالمؤسسة لدى الجمهور، وأحدث الطرق المبتكرة لإحداث التغيير الإيجابي المرجو من الخطاب الإعلامي، إضافة إلى شرح معزز بالأمثلة العملية حول أفضل الممارسات في التواصل الجماهيري الحديث، وآليات قياس مؤشرات تقييم التواصل الفعّال التي ينبغي أن يحيط خبير الاتصال الحكومي بها.
وتنظم مؤسسة «صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف» خلال فعاليات المنتدى ورشة عمل بعنوان الدبلوم المهني (المصغر) الأول في «صحافة الذكاء الاصطناعي»، وتستهدف عدداً من الإعلاميين، والقيادات الحكومية، ومسؤولي الاتصال الحكومي، وصناع المحتوى، لتمكينهم من الاعتماد على عددٍ من تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، وإدارة الخدمات الحكومية، وإدارة الأهداف والاستراتيجيات العليا للمؤسسات، معتمدة على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الشارقة
الدولي للاتصال الحكومي
إكسبو الشارقة
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