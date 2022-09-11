«تدوير»: معالجة 1.860 مليون طن نفايات في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» معالجة أكثر من مليون و860 ألف طن من النفايات، بينها 88 ألفاً و382 طناً من النفايات الطبية والخطرة، والتعامل مع 50 ألف طلب لمكافحة آفات الصحة العامة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، ليواصل مسيرته الرامية إلى بناء أنظمة متكاملة لإدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة في إمارة أبوظبي.

ونجح المركز، خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، في تحويل 34% من إجمالي النفايات في إمارة أبوظبي بعيداً عن المطامر، حيث نجح في تحويل 50% من إجمالي النفايات الناتجة عن أعمال الهدم والبناء، و93% من النفايات الخطرة، و3% من النفايات الخضراء، و6% من النفايات الحيوانية بعيداً عن المطامر، وذلك في إطار جهود المركز المستمرة، وبما ينسجم مع مستهدفات إمارة أبوظبي 2030.

وشملت الإنجازات التي حققها المركز خلال النصف الأول من العام الجاري توقيع عقود تشغيلية لخدمات مكافحة آفات الصحة العامة، وخفض الآفات الناقلة للأمراض، واعتماد نظام الموافقات الإلكترونية لشهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية لإمارة أبوظبي، إلى جانب حملات التوعية.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بالإنابة: «إن المركز برهن من خلال الإنجازات التي حققها خلال النصف الأول من العام الجاري فعالية دوره ومكانته المحورية في بناء نظام مستدام لإدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة بإمارة أبوظبي، لضمان الحفاظ على نظافة إمارة أبوظبي ومظهرها العام، وذلك بما ينسجم مع خطط العمل المدروسة التي يضعها المركز ليضمن من خلالها تقديم خدمات ذات قيمة للمجتمع».

وأضاف الكعبي: «تواصل فرق العمل في المركز والتي تضم نخبة من الكفاءات والخبرات المختصة جهودها لإيجاد المزيد من الحلول التي تسهم في تحقيق الاستدامة، من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية وخلق مجتمع واعٍ يساهم في تقليل إنتاج النفايات وتحويلها إلى رافد اقتصادي لإمارة أبوظبي، لخلق بيئة آمنة وصحية ومستدامة».

جهود

ويواصل مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» جهوده في معالجة وإعادة تدوير النفايات بأنواعها المختلفة، وتعد النفايات الطبية والخطرة من أبرز النفايات التي يتم معالجتها من قبل المركز وذلك باتباع أفضل الحلول والممارسات المعتمدة عالمياً في هذا المجال، وذلك من خلال محطاته الثلاث الموزعة في إمارة أبوظبي، حيث يقوم المركز بجمع ونقل ومعالجة كافة النفايات الطبية في الإمارة الناتجة عن المستشفيات والعيادات ومراكز الرعاية الصحية والصيدليات والمؤسسات التعليمية وغيرها. ويتم حرق النفايات في درجات حرارة عالية تصل إلى 1200 درجة مئوية، وذلك مع اتباع أفضل الممارسات البيئية والصحية المطبقة في الدولة.

وتماشياً مع رؤية الإمارة لتحقيق الأهداف البيئية المتعلقة بالإدارة السليمة للنفايات وإعادة تدويرها وتحويلها بعيداً عن المطامر، قام المركز خلال النصف الأول من هذا العام بإعادة تدوير ما يقارب 29 ألف طن من المخلفات الزراعية والحيوانية، والتي أسهمت بإنتاج ما يقارب 13 ألف طن من السماد العضوي، بالإضافة إلى إنتاج نحو مليون و200 طن من الحصى المعاد تدويره من مخلفات الهدم والبناء في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبلغ إجمالي النفايات القابلة لإعادة التدوير التي تم جمعها من مراكز تجميع المواد القابلة للتدوير خلال النصف الأول من العام الجاري 39 طناً من النفايات، شكلت المواد الورقية والمصنوعة من الكرتون نحو 67% منها إلى جانب النفايات البلاستيكية، والخشبية، والملابس، والأدوية منتهية الصلاحية، والبطاريات المستعملة، والمعادن، وعلب الألمنيوم، والمواد الزجاجية، وغيرها.