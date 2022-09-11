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الإمارات

بحث التعاون بين «مواصلات الإمارات» و«سابتكو» السعودية

بحث التعاون بين «مواصلات الإمارات» و«سابتكو» السعودية
12 سبتمبر 2022 01:39

دبي (وام)

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بحثت «مواصلات الإمارات» والشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» سبل ترسيخ العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين وفرص التعاون المشترك بالمشاريع المستقبلية وتبادل الخبرات. 
وجرى خلال الاجتماع تقديم عروض تعريفية عن كل من شركة مواصلات الإمارات والشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» والشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل «سيتكو»، ومناقشة سبل التعاون الممكنة وآفاق الفرص والمشاريع المشتركة، بالإضافة إلى الاتفاق على المشاريع المستقبلية المشتركة، لاسيما التعاون في سبيل زيادة الحصة السوقية لكلتا الشركتين. 

السعودية
مواصلات الإمارات
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