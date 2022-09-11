بحث التعاون بين «مواصلات الإمارات» و«سابتكو» السعودية

دبي (وام)

بحثت «مواصلات الإمارات» والشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» سبل ترسيخ العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين وفرص التعاون المشترك بالمشاريع المستقبلية وتبادل الخبرات.

وجرى خلال الاجتماع تقديم عروض تعريفية عن كل من شركة مواصلات الإمارات والشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» والشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل «سيتكو»، ومناقشة سبل التعاون الممكنة وآفاق الفرص والمشاريع المشتركة، بالإضافة إلى الاتفاق على المشاريع المستقبلية المشتركة، لاسيما التعاون في سبيل زيادة الحصة السوقية لكلتا الشركتين.