15 سبتمبر آخر مهلة لتعديل أوضاع شركات نقل الركاب بالحافلات

هالة الخياط (أبوظبي)

تنتهي 15 سبتمبر الجاري مهلة تعديل أوضاع الشركات والجهات العاملة في نقل الركاب بالحافلات في إمارة أبوظبي وفقاً للائحة التنفيذية الخاصة بتشغيل هذه الخدمة بعد بدء العمل فيها 14 يونيو الماضي.

وتعزز اللائحة التنفيذية لتشغيل خدمات نقل الركاب بالحافلات في إمارة أبوظبي التي أعلنها مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل سابقاً، أمن وسلامة الركاب وتشجع الشركات على الاستثمار في مشاريع نقل الركاب، وتحمي حقوق الشركات العاملة في هذا القطاع من تلك غير المرخص لها، فضلاً عن التصدي لعمليات نقل الركاب بوسائل نقل غير شرعية وغير مصرحة لما في ذلك من خطر على أمن وسلامة الركاب.

وتسهم اللائحة في الحد من الحوادث المرورية، وإتاحة خيارات نقل متعددة للجمهور بحافلات تتمتع بمزايا ومواصفات حديثة بمعايير عالية.

وحددت اللائحة التنفيذية 27 مخالفة غراماتها تتراوح بين 500 درهم إلى 20 ألف درهم، لارتكاب تجاوزات تضر بنشاط نقل الركاب بالحافلات، وتؤثر في مستوى أمن وسلامة الركاب.

ودعا مركز النقل المتكامل جميع الشركات والمؤسسات التي تزاول أياً من أنشطة نقل الركاب بالحافلات أو أياً من المهن ذات الصلة، إلى العمل على توفير كافة المتطلبات وفقاً لما جاء في أحكام اللائحة، والتقدم بطلب الحصول على رخصة تشغيلية من المركز وتصريح تشغيل لكل حافلة واستخراج «تصريح مهنة سائق» لسائقي الحافلات العامة والسياحية التابعة للمنشأة طالبة التصريح، مشيراً إلى أن الخدمات الخاصة بهذا النشاط متوافرة ضمن الموقع الإلكتروني لمنصة «أساطيل»، https://asateel.itc.gov.ae.

وبالنسبة لمن لديهم تصريح سابق صادر من مركز النقل المتكامل ولا يزال ساري الصلاحية، فسيتم العمل به ولكن عند انتهاء صلاحيته يتوجب على صاحب التصريح المنتهي الصلاحية التقدم بطلب تجديد التصريح حسب الشروط الواردة ضمن اللائحة التنفيذية. كما يتعين على الجهات المشغلة توفير المتطلبات التقنية والفنية لضمان الأمن والسلامة.

ومن بين الاشتراطات، توفير تأمين من قبل الشركات المشغلة يغطي السائق والركاب، إضافة إلى الاحتفاظ بسجلات منتظمة تبين عدد ساعات العمل والقيادة والاستراحة، ووضع برامج مفصلة للصيانة الدورية للحافلات، وإيقاف الحافلات في الأماكن المصرح لها.

الرقابة والإشراف

وأوضح المركز أن مراقبي قسم رقابة النقل الجماعي في إدارة النقل بالحافلات بمركز النقل المتكامل يتولون مهمة الرقابة والإشراف على تطبيق أحكام اللائحة، بما في ذلك ضبط المخالفات، وطلب إبراز التصريح اللازم لتقديم خدمة نقل الركاب بالحافلات والاستعانة بالشرطة متى تطلّب الأمر ذلك.

