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قائد شرطة رأس الخيمة يتفقد مركز الجزيرة الحمراء

علي بن علوان خلال تفقد المركز (من المصدر)
12 سبتمبر 2022 01:39

رأس الخيمة (الاتحاد)

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تفقد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، سير إجراءات العمل بمركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل، رافقه خلال الجولة التفقدية أعضاء فريق التفتيش السنوي، وكان في استقباله المقدم خالد النوخذا رئيس مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بالمركز.
جاء ذلك في إطار خطة التفتيش السنوي للقيادة العامة، حيث اطلع القائد العام على نتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية للمركز لعام 2020، والمبادرات والمشاريع التطويرية للخدمات وفقاً لأفضل الممارسات المطبقة على مستوى وزارة الداخلية، بهدف تحقيق جودة الحياة لكل شرائح وأفراد المجتمع على مستوى منطقة اختصاص المركز، موجهاً بضرورة الحرص على تقديم أفضل الخدمات المبتكرة التي تحقق استدامة العمل الشرطي، بشكل يتناسب مع التطور واستشراف المستقبل في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.
وفي ختام برنامج الزيارة التفقدية، حث اللواء علي بن علوان، على الوقوف على متطلبات وفرص تحسين العمل والارتقاء به نحو التميز والريادة، وذلك بالعمل على أكمل وجه من الدقة والكفاءة تحقيقاً لمعايير الجودة المعتمدة، وحسن الاستقبال للمتعاملين، بما يعكس الصورة الإيجابية والوجه الحضاري لشرطة رأس الخيمة، وتعزيز الأمن والأمان، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، بهدف الاطمئنان على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث في المركز، وذلك ضمن إطار البرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام السنوي وفق المعايير المعتمدة.

رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
الجزيرة الحمراء
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