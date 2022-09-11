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«الإسعاف الوطني» ينظم ورشة توعية

«الإسعاف الوطني» ينظم ورشة توعية
12 سبتمبر 2022 01:39

أبوظبي (وام)

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نظم «الإسعاف الوطني» ورشة توعية مفتوحة للجمهور على منصات الاتصال المرئي حول أسس الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي وجهاز مزيل رجفان القلب الآلي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية والذي يحتفي العالم به سنوياً لتسليط الضوء على أهمية الإسعافات الأولية في إنقاذ الأرواح والحفاظ على سلامة الآخرين. وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام الإسعاف الوطني المتواصل بنشر وترسيخ المعرفة والثقافة الإسعافية بين أفراد المجتمع، والتي تُعد محورية، خاصة في الدقائق الأولى الحرجة للحالات الطارئة، وقد تسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين أو تقليل المضاعفات.

الإسعاف الوطني
الإسعافات الأولية
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