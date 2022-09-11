الإثنين 12 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سلطان بن حمدان بن زايد يعزي محمد برشيد الظاهري في وفاة زوجته

سلطان بن حمدان بن زايد يعزي محمد برشيد الظاهري في وفاة زوجته
11 سبتمبر 2022 17:58

قدم سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين واجب العزاء إلى محمد أحمد برشيد الظاهري في وفاة المغفور لها «زوجته» وذلك في مجلس الخبيصي بمدينة العين. كما تقبل العزاء أبناء الفقيدة وسعادة العصري سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المغرب. وأعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

أخبار ذات صلة
جرعة تنشيطية تستهدف سلالتين من «أوميكرون»
10 تدابير لتفادى هجمات الفدية؟
المصدر: وام
آخر الأخبار
جرعة تنشيطية تستهدف سلالتين من «أوميكرون»
عربي ودولي
جرعة تنشيطية تستهدف سلالتين من «أوميكرون»
اليوم 20:56
هجمات الفدية باتت أكثر تعقيدا ودقة
الاقتصادي
10 تدابير لتفادى هجمات الفدية؟
اليوم 20:55
8 طائرات مساعدات إماراتية تصل باكستان
الإمارات
8 طائرات مساعدات إماراتية تصل باكستان
اليوم 20:37
عويضة المرر وعدد من المسؤولين في جولة بالمعرض (تصوير وليد أبو حمزة)
الاقتصادي
انطلاق أسبوع البناء والتصميم ومعرض التصنيع والتكنولوجيا بأبوظبي
اليوم 20:28
تشجيع المجتمع على الاستفادة من الفرص المتاحة في العالم الرقمي
الاقتصادي
«تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية» تطلق مبادرة المجتمع الرقمي
اليوم 20:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©