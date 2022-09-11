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صقر غباش يترأس وفد الوطني الاتحادي في زيارة لعدد من دول أميركا اللاتينية

صقر غباش يترأس وفد الوطني الاتحادي في زيارة لعدد من دول أميركا اللاتينية
11 سبتمبر 2022 15:46

يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وفد المجلس الذي سيبدأ غدا زيارة رسمية إلى عدد من دول أميركا اللاتينية وتستمر حتى 22 سبتمبر الجاري بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمانات كل من جمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية الأورغواي، وجمهورية باراغواي، وجمهورية كولومبيا، تجسيداً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية ومواكبة العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول التي سيتم زيارتها.

ومن المقرر أن يعقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي خلال الزيارات جلسات مباحثات مع رؤساء البرلمانات، ويلتقي عدداً من المسؤولين، لمناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون في جميع المجالات سيما البرلمانية، بما يحقق رؤية قيادة دولة الإمارات والبلدان الصديقة وتطلعات شعوبها.

ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي في عضويته أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات دول أميركا اللاتينية، سعادة كل من: الدكتور طارق حميد الطاير رئيس المجموعة، وسعيد راشد العابدي نائب رئيس المجموعة، ومريم ماجد بن ثنية عضو المجموعة، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة كل من: الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لقطاع شؤون الرئاسة.

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