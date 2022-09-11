دائرة البلديات والنقل تطلق مبادرة "نشاوركم"

مبادرة "نشاوركم" تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين جميع فئات المجتمع والجهات المعنية
11 سبتمبر 2022 14:31
أطلقت دائرة البلديات والنقل والجهات التابعة لها اليوم مبادرة "نشاوركم" للتواصل المجتمعي التي تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع جميع فئات المجتمع والجهات المعنية، للاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم ووضعها ضمن مراحل التخطيط والتنفيذ بما يعزز من جودة الحياة ضمن هذه المجتمعات ويضمن رفاهيتها.
وتركز مبادرة"نشاوركم" التي ستعقدها الدائرة والجهات التابعة لها في مجالس الأحياء أو الملتقيات السكانية على عدة نقاط تهدف إلى التواصل مع المجتمع في مختلف مناطق الإمارة وتتضمن فتح حوارات مع كافة الفئات المجتمعية، والاستماع لهم بشكل مباشر ضمن محاور محددة يتم وضعها حسب البيانات والدراسات الصادرة ضمن تقارير مراكز خدمة المتعاملين، ليتم العمل والتخطيط وتنفيذ العمليات لاحقاً بما يتناسب مع احتياجات سكان الإمارة، ويفتح باب شراكة دائمة بين الدائرة وكافة أفراد المجتمع ليكونوا جزءاً من التنمية المستدامة والمتكاملة.
وتغطي الحوارات ضمن سلسلة مجالس "نشاوركم" عدة قطاعات حيوية تتضمن قطاعات الخدمات البلدية، والبنية التحتية، والمظهر العام للإمارة، وشبكة النقل المتكامل، والقطاع العقاري، والنمو العمراني، وتضع النقاشات مدراء العموم، والمدراء التنفيذيين، والاختصاصيين من الدائرة والجهات التابعة لها في بلديات مدينتي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، إلى جانب مركز النقل المتكامل، للاطلاع على آراء السكان والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم، بالإضافة إلى توثيق متطلبات السكان والعمل على أساسها.
وتهدف الدائرة أيضاً من خلال المبادرة إلى تعزيز سبل التواصل مع المواهب الشابة، كجزء من استراتيجية الدائرة في تنمية إمكانياتهم كركيزة أساسية وقوة دافعة لعجلة التنمية والتغيير في المستقبل، والاستفادة من أفكارهم المبتكرة، والتَّعرُف أكثر على تطلعاتهم التي سيسهمون من خلالها في تخطيط مدن المستقبل الذكية والمناطق الحيوية، والمساحات المجتمعية.
وتشارك مجموعة مختارة من موظفي الدائرة والجهات التابعة لها، من مديرين واختصاصيين ضمن مبادرة "نشاوركم"، لإبراز أهمية التواصل مع المجتمع، ورفع مستوى الوعي بأهمية مد جسور التواصل الفعالة مع الجمهور، واطلاعهم على أهم المستجدات في كافة القطاعات الحيوية.
وأشار معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل إلى أهمية التواصل المباشر مع المجتمع بكافة فئاته بما يضمن إشراكهم في عملية التنمية المستدامة وقال: " نعمل بشكل مستمر على توفير المزيد من الآليات التي تسمح لنا بالإطلاع على مدى رضا السكان عن القطاعات الحيوية التي تعمل الدائرة ضمنها، وستشكل سلسلة مجالس "نشاوركم" خطوة جديدة تساعدنا على التعرف على آرائهم وفهم تطلعاتهم، إلى جانب إشراك المزيد من الطاقات الشبابية التي ستساهم في وضع تصوراتنا لمدن المستقبل بناءً على الابتكار".
وأضاف معاليه: " يشكل المجتمع عنصراً مهماً نضع على أساسه خططنا الاستراتيجية بما يضمن الحفاظ على استقراره ورفاهيته، وتعزيز مكانة أبوظبي عالمياً كأحد أفضل الوجهات للحياة والعمل والإزدهار".