الشيوخ والوزراء وكبار المسـؤولين يعزون بوفاة الملكة إليزابيث

دبي (وام)

قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وذلك خلال زيارة سموهما مقر القنصلية البريطانية في دبي، حيث كان في استقبالهما سيمون بيني، القنصل العام للمملكة المتحدة في دبي والمفوض التجاري للشرق الأوسط.

كما قدم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، معالي الوزراء ومديرو الدوائر من أعضاء المجلس التنفيذي والمديرون العامون والتنفيذيون وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وقد دون سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، كلمة في دفتر العزاء بالقنصلية تقدما فيها بخالص التعازي والمواساة لجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والأسرة الملكية والشعب البريطاني الصديق في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأشاد سموهما بعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية المتميزة القائمة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وحرص القيادة في البلدين الصديقين على تطويرها والحفاظ على تميزها عبر الاحترام المتبادل والتنسيق المستمر ضمن مختلف القضايا والمجالات.

شخبوط بن نهيان خلال تقديم التعازي

كما قدم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، تعازيهم وصادق مواساتهم في وفاة الملكة إليزابيث الثانية. جاء ذلك خلال زيارتهم، أمس، إلى مقر سفارة المملكة المتحدة في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي، حيث سجلوا تعازيهم ومواساتهم في سجل التعازي.

سارة مسلم تدون كلمة في دفتر العزاء

وقدم التعازي كل من معالي سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر ورئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية بأبوظبي، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، ومعالي علي راشد قناص الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي بأبوظبي، وعبدالرحمن الجابر نائب مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وعبر أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم إلى جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والأسرة الملكية والشعب البريطاني الصديق بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، مؤكدين على علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

حصة بوحميد تقدم التعازي

صداقة متينة

قدّمت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، صباح أمس، واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وذلك خلال زيارة معاليها مقر القنصلية البريطانية في دبي، حيث كان في استقبالها سيمون بيني، القنصل العام للمملكة المتحدة في دبي والمفوض التجاري للشرق الأوسط، وأليسون هال، نائب القنصل العام، وعدد من المرافقين والمسؤولين بالقنصلية.

ودوّنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد كلمة في دفتر العزاء بالقنصلية، تقدمت فيها بخالص التعازي والمواساة للأسرة الملكية والشعب البريطاني الصديق، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي ستبقى في ذاكرة العالم، بسيرتها العطرة ومسيرتها الزاخرة بالعطاء، وتفانيها في خدمة بلدها طوال 7 عقود.

وتطرقت معاليها إلى علاقات الصداقة المتينة، ومجالات التعاون التاريخية القائمة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والتي تزداد رسوخاً انطلاقاً من حرص قيادة البلدين الصديقين، وعملها الدؤوب للحفاظ على هذه العلاقة المثمرة والمتميزة، في شتى الأوقات ومختلف المجالات.