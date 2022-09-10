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القمة العالمية للحكومات تعقد «ملتقى السفراء».. 200 مسؤول عالمي يبحثون الشراكات الدولية

القرقاوي والوزراء والحضور خلال أعمال ملتقى السفراء (الصور من المصدر)
11 سبتمبر 2022 01:52

دبي (الاتحاد)

عقدت مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، «ملتقى السفراء»، الذي بحثت من خلاله تعزيز الشراكات الدولية الهادفة لصناعة مستقبل أفضل للمجتمعات.

  • محمد القرقاوي متحدثاً خلال أعمال الملتقى
    محمد القرقاوي متحدثاً خلال أعمال الملتقى
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شارك في الملتقى معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات.
وشارك في ملتقى السفراء نحو 200 وزير ومسؤول حكومي وسفراء دولة الإمارات، وممثلو البعثات الدبلوماسية للحكومات الشقيقة والصديقة المقيمون في الدولة، وهدفت لتحفيز فرص التعاون الدولي، وتعزيز الشراكات العالمية للحكومات وروّاد الأعمال والشركاء في القطاع الخاص.
وشكل ملتقى السفراء فرصة نوعية لبحث أوجه التعاون الدولي والشراكات العالمية الجديدة في تمكين الجيل المقبل من الحكومات، وتسليط الضوء على أولويات التعاون الدولي والخطط الاستراتيجية المستقبلية لتحقيق تأثير إيجابي عالمي على المجتمعات، بالشراكة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية وسفراء دولة الإمارات، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة المقيمين في الدولة.

  • عبد الله بن طوق متحدثاً للحضور
    عبد الله بن طوق متحدثاً للحضور

وأتاح الملتقى فرصة للتواصل ومشاركة التجارب والمعارف والخبرات العالمية في دعم العمل الدبلوماسي والقنصلي وتعزيز الاستفادة منها في تحديد التطلعات للعقد المقبل، واستكشاف فرص التعاون الدولي وأفضل الممارسات العالمية من خلال القمة العالمية للحكومات، وتعزيز الشراكات والتعاون الدولي الهادف لبناء المجتمعات، من خلال جمع الدبلوماسيين وصناع القرار تحت مظلة واحدة لمشاركة الآراء والتطلعات نحو عقد جديد من عمل مؤسسة القمة العالمية للحكومات.
وألقى معالي عبدالله بن طوق المري كلمة رئيسية بعنوان «أولويات الحكومة خلال العقد القادم»، ضمن أعمال الملتقى، تطرق فيها إلى المتغيرات التي يمر بها العالم، وسبل استيعابها والتكيف معها وتوظيفها لخدمة الرؤى والخطط التنموية، وأهمية تبني الحكومات والقطاع الخاص فكرا جديدا أكثر مرونة وقدرة على توليد الفرص.
وتناول ملتقى السفراء أهمية تطوير السياسات الاقتصادية بالتعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطوير منظومة الدبلوماسية الاقتصادية، للتعامل مع المفاهيم الاقتصادية الجديدة مثل الفضاء الرقمي وثورة البيانات والذكاء الاصطناعي.

  • محمد الشرهان متحدثاً خلال أعمال الملتقى
    محمد الشرهان متحدثاً خلال أعمال الملتقى

الدبلوماسية العالمية
وبحث الملتقى في جلسة بعنوان «تعزيز الدبلوماسية العالمية من خلال الحوار والتعاون»، أهمية تبادل الخبرات والمعرفة الحكومية، ودور الدبلوماسية في استشراف حكومات المستقبل، وتحقيق الازدهار العالمي، وتعزيز التعاون الهادف لبناء مجتمعات مستدامة، وتناولت دور الدبلوماسية في تطوير منظومة عمل حكومية متقدمة، تسهم في تعزيز الشراكات والتعاون الدولي، وإطلاق المبادرات المشتركة بين الدول والحكومات والمنظمات الدولية، والدور المحوري للقطاعات الاقتصادية والتكنولوجية في إنجاح هذه المبادرات.
شارك في الجلسة، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ونافديب سينغ سوري، السفير السابق لجمهورية الهند لدى دولة الإمارات.

 

القمة العالمية للحكومات
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
ملتقى السفراء
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