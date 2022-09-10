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تفاهم بين «القاسمية» و«الخدمات الاجتماعية» بالشارقة

خلال توقيع المذكرة (من المصدر)
11 سبتمبر 2022 01:51

الشارقة (الاتحاد)

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وقعت الجامعة القاسمية مذكرة تفاهم مع دائرة الخدمات الاجتماعية بحكومة الشارقة، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك في طرح البرامج التدريبية وإجراء الدراسات الأكاديمية، علاوة على تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات المشتركة، وذلك بما يخدم مجالات عمل الطرفين وفي إطار مجالات عمل الجامعة القاسمية ودائرة الخدمات الاجتماعية. 
وقع المذكرة بمقر الجامعة القاسمية في مدينة الشارقة جمال الطريفي رئيس الجامعة وعفاف إبراهيم المري رئيس الدائرة. 
ودعت المذكرة إلى قيام الجامعة القاسمية بإلقاء محاضرات وتنظيم ورش عمل في مجال التدريب والبحث العلمي بما يخدم مجالات عمل دائرة الخدمات الاجتماعية. وتضمن التعاون في مجال الدراسات وبحوث التطوير العلمية المرتبطة بالمجالات الاجتماعية المختلفة والموضوعات ذات الصلة، وخاصة دراسات الجمهور وصقل قدرات الكوادر الوظيفية في المجالات كافة.

الجامعة القاسمية
الشارقة
الخدمات الاجتماعية
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