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طقس صحو رطب غائم جزئياً

طقس صحو رطب غائم جزئياً
11 سبتمبر 2022 01:51

أبوظبي (وام)

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أمطار على مناطق في الدولة

 يتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً خاصة شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية/ 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والخليج العربي: خفيف الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:22 والمد الثاني عند الساعة 01:47 والجزر الأول عند الساعة 07:48 والثاني عند الساعة 19:37. بحر عُمان: خفيف الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 19:10 والمد الثاني عند الساعة 22:42 والجزر الأول عند الساعة 16:36 والجزر الثاني عند الساعة 04:39.

المركز الوطني للأرصاد
الطقس
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