«نحن معكم» تجهز 1200 طن من المواد الغذائية والصحية

دبي (وام)

انضم مئات المتطوعين من جميع أنحاء الإمارات إلى مبادرة «نحن معكم» لتجهيز حزم الإغاثة الطارئة للنساء والأطفال المتضررين من الفيضانات المستمرة في باكستان، واستطاعت الحملة تجهيز 1.200 طن من المواد الغذائية والصحية ومواد النظافة العامة منها 30 ألف حزمة غذائية. وكانت الإمارات من بين أولَيات الدول التي قدمت دعماً طارئاً للمتضررين، حيث سيتم تسليم حزم إغاثة إلى باكستان بشكل عاجل.

شهدت الفعالية التطوعية المجتمعية مشاركة مواطنين ومقيمين من جميع الأعمار والجنسيات في ثلاثة مواقع في جميع أنحاء الدولة، حيث تم تنظيمها في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ADNEC ومدينة «إكسبو دبي»، ومركز «إكسبو الشارقة». وأطلقت كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ودبي العطاء وجمعية الشارقة الخيرية مبادرة «نحن معكم» بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبدعم من تسع مؤسسات إنسانية إماراتية أخرى، بما في ذلك مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة القلب الكبير، ودار البر، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، ومؤسسة سقيا الإمارات، وبيت الشارقة الخيري، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية، وجمعية الإمارات الخيرية، والمنصة الوطنية للتطوع بإشراف وزارة تنمية المجتمع، والمنصة التطوعية التابعة لهيئة تنمية المجتمع بدبي، ومركز الشارقة للعمل التطوعي. وفي إطار هذه الفعالية المجتمعية، شارك المتطوعون من خلال مجموعات ضمت فرقاً مختلفة لدعم تجميع نوعين من حزم الإغاثة، بما في ذلك المواد الغذائية وحزم مستلزمات النظافة الشخصية.

وتضمنت حزم المواد الغذائية، الدقيق والأرز والعدس والزيت من بين مواد أخرى غير قابلة للتلف، بينما شملت حزم النظافة مستلزمات النظافة الشخصية الأساسية للنساء والأطفال، مثل الحفاضات والمناديل الصحية والصابون وغيرها.

وأشاد حمود عبدالله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بدور المتطوعين في دعم وإنجاح مبادرة «نحن معكم» للحد من التداعيات الإنسانية الناجمة عن كارثة السيول والفيضانات في باكستان، وأشار إلى فاعلية وحيوية تحالف المنظمات الإنسانية الإماراتية القائم حالياً والذي يضم 12 منظمة من أجل تعزيز دور الدولة الرائد في باكستان. وقال، إن التحالف يجسد وحدة العمل الإنساني الإماراتي، ويعلي من شأن الشراكات في واحد من أهم المجالات التي تتعلق بتحسين الحياة ورفع المعاناة عن ضحايا الكوارث والأزمات. وقال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: دولة الإمارات لديها تاريخ طويل في دعم البلدان التي تمر بالأزمات، كما أن النجاح الكبير لمبادرة «نحن معكم» الوطنية هو تجسيد واضح للقيم الإنسانية للبلاد، مشيراً إلى أن التقاء مئات المتطوعين من جميع الأعمار والجنسيات ومن جميع أنحاء البلاد لدعم باكستان خلال هذا الوقت، يسلط الضوء على ثقافة السخاء الراسخة التي يعتز بها المجتمع الإماراتي، وتوجه بالشكر الجزيل لجميع المتطوعين على تكريس وقتهم وجهودهم لهذه المبادرة وجعلها قصة نجاح أخرى في دولة الإمارات.



من ناحيته، قال عبدالله سلطان بن خادم، الرئيس التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية العالمية: الحمد لله، على نجاح حملة «نحن معكم» ووصولها إلى أهدافها، لقد قال المتطوعون كلمتهم من خلال تواجدهم في الفعالية لتجهيز حزم المساعدات التي تم تسييرها عبر جسر جوي إلى المتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الصديقة، مشيراً إلى أن الحملة جسدت معاني وقيماً سامية منها تعاون جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين ومن النساء والرجال والصغار والكبار الأفراد والمؤسسات، الجميع كانوا يداً واحدة بأفئدة يملؤها روح العمل الخيري المتجذر في مجتمع الإمارات بجميع طوائفه وأجناسه، وبين أن هذه الفزعة لمؤازرة المتضررين إنما جسدت قيم زايد الخير مؤسس بنيان الدولة على قواعد العطاء ونحن نتوارث هذه القيم جيلاً يخلف جيلاً، والعطاء ممتد ويتسع ليحتوي المعوزين والمتضررين حول العالم.