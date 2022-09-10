شركة الياه سات للخدمات الحكومية لـ «الاتحاد»: نوفر خدمات الاتصالات الفضائية في 150 دولة حول العالم

آمنة الكتبي (دبي)

كشف علي بن زوبع نائب رئيس مساعد- هندسة البرامج في شركة الياه سات، أن الشركة توفر خدمات الاتصالات الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة، في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا الجنوبية، وآسيا وأستراليا، ويغطي أسطولها المكون من 5 أقمار صناعية أكثر من %80 من سكان العالم، ليوفر اتصالات أساسية تشمل الإنترنت، والبث الفضائي، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة.

وأضاف: توفر «الياه سات» مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددية للمنصات الأرضية والبحرية والجوية لعملائها من الأفراد والحكومات والشركات، موضحا ً ان في عام 2020، بدأت «الياه سات» في إنشاء قمر الثريا 4NGS-، وهو الجيل القادم من حلول الاتصالات الفضائية التي ستوفرها «الثريا»، والذي من المقرر أن يبدأ خدماته بحلول عام 2024.

بين بن زوبع أن الياه سات تلتزم في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وتنويع اقتصاد دولة الإمارات القائم على المعرفة من خلال المساهمة في نمو قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة والنمو المستقبلي لاحتياجات الاتصالات الفضائية للعملاء من القطاع الحكومي والشركات والمستخدمين الأفراد وتلبيتها في مختلف المناطق.

وقال، تعد الياه سات تعتبر أول شركة تقدم حلول اتصالات فضائية متعددة الأغراض في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتضمن «الياه سات للخدمات الحكومية» حلول اتصالات فضائية مُدارة آمنة تلبي متطلبات القطاع الحكومي، والثريا مشغل خدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة لحلول الصوت والبيانات على النطاق الترددي L.

وأشار إلى أن «الياه سات للخدمات الحكومية» هي ذراع «الياه سات» المخصصة لتقديم حلول اتصالات فضائية مُدارة وآمنة عبر المنصات البرية والبحرية والجوية للقطاع الحكومي والعسكري، وتستفيد وحدة «الياه سات للخدمات الحكومية» من خبرتها وإمكاناتها الواسعة لتوفير حلول اتصالات فضائية ثابتة ومتنقلة للتطبيقات الدفاعية والحكومية والتطبيقات ذات المهام الأساسية.

منصات أقمار صناعية

وأضاف ابن زوبع: تعمل حلول «الياه سات للخدمات الحكومية» على منصات متعددة منها جواً من خلال طائرات ثابتة الجناحين، وطائرات ذات أجنحة دوارة أو المروحيات، طائرات من دون طيار وبحراً عبر سفن صغيرة وكبيرة تابعة للبحرية وسفن خفر السواحل، وبراً محمولة باليد، نقالة، أجهزة مصممة للحمل من قبل شخص واحد، وأجهزة مصممة للنقل الجوي، ثابتة، منصات أقمار صناعية خاصة بالمركبات المتحركة، منصات أقمار صناعية خاصة بالمركبات الثابتة، مراكز رئيسية متمركزة في سيارات مقطورة.

وقال تقدم «الياه سات للخدمات الحكومية» مجموعة واسعة من حلول الأقمار الصناعية، عبر «الياه سات»، و«الثريا» وغيرهما من الشبكات الشريكة الموثوقة باستخدام النطاقات الترددية Ka وKu وC وL وUHF التي تتم إدارتها إما من البوابة الإلكترونية داخل منشأتنا الآمنة في أبوظبي أو من مركز مخصص في مقر العميل، كما يمكن لشبكات وحلول «الياه سات للخدمات الحكومية» أن تعمل في بيئات صعبة ضمن تغطية جغرافية مرنة.

وبين أن «الياه سات للخدمات الحكومية» تتمتع بخبرة واسعة في تكامل الأنظمة، كما أنها مزود حلول يمكنه تطوير وتقديم حلول متكاملة للقطاعين الحكومي والدفاعي، مما يتيح تطبيقات متعددة بما في ذلك الاتصالات أثناء التنقل والاتصالات عند التوقف واتصالات آمنة محمولة على متن السفن اتصالات آمنة محمولة باليد، والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، والقيادة والسيطرة والوعي بالظروف، وتتبع الأصول والأفراد، وخدمات القيادة والتحكم، ومراقبة الحدود والمراقبة بالفيديو واتصالات رعاية القوات، والتطبيب عن بعد في المناطق النائية.

وحول شركة الثريا، قال ابن زوبع تعد «الثريا» مشغل الاتصالات الفضائية الرائد لحلول الصوت والبيانات القائمة على النطاق الترددي L، والتي تغطي أكثر من ثلثي سكان العالم، كما تقدم حلول اتصالات مبتكرة لمجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك قطاع الطاقة، والقطاع الحكومي، وقطاع الإعلام المرئي، والقطاع البحري، والقطاع العسكري، وقطاع الطيران، والمنظمات غير الحكومية.

الموثوقية والجاهزية

وأضاف توفر «الثريا» حلول اتصالات متقدمة في أكثر من 160 دولة، وهي مشغل الاتصالات الفضائية الوحيد الذي يوفر إمكانات تجوال عبر شبكة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSM) مع ما يقارب 400 مشغل GSM حول العالم، كما تمتاز «الثريا» الغنية بمجموعة من الحلول المتكاملة، والهواتف التي تعمل عبر الأقمار الصناعية، ومحطات الإنترنت وخدمات إنترنت الأشياء وخدمات الآلة-إلى-آلة وهي خدمات معترف بها على المستوى العالمي من حيث الموثوقية، والمرونة والجاهزية على الأرض والبحر والجو.

وأضاف، كما توفر «ياه كليك» خدمة الإنترنت الفضائي بأسعار معقولة للعملاء من الأفراد والشركات والقطاع الحكومي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأفريقيا، والبرازيل، ووسط وجنوب غرب آسيا، وتستخدم «ياه كليك» أقمار صناعية ذات نطاق ترددي Ka عالي الكفاءة مدعومة بتقنية الحزم متعددة النقاط، يتم تقديمها من خلال أحدث جيل من الأقمار الصناعية عالية الإنتاجية (HTS)، مما يجعل خدمة الإنترنت الفضائي ميسورة التكلفة وموثوقة في المناطق التي لا توجد فيها بنية أساسية للشبكات الأرضية أو الأماكن التي تكون فيها البنية محدودة.

أول شركة

الياه سات، أول شركة تقدم حلول اتصالات فضائية متعددة الأغراض في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتضمن: الياه سات للخدمات الحكومية تقدم حلول اتصالات فضائية مدارة آمنة تلبي متطلبات القطاع الحكومي، وتعد الثريا وهي مشغل خدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة لحلول الصوت والبيانات على النطاق الترددي L، وتقدم ياه كليك تقدم خدمة الإنترنت السريع عبر الأقمار الصناعية للأفراد والشركات والقطاعات الحكومية والتجارية، كما وتقدم ياه لينك حلول ربط شبكات الاتصالات، وإمكانيات النقل والربط بين الشبكات المؤسسية، وياه لايف تقدم خدمات مميزة لشركات البث، ومجموعة مختارة من القنوات التلفزيونية.

«ياه كليك»

تابع علي بن زوبع نائب رئيس مساعد- هندسة البرامج في شركة الياه سات: تلبي «ياه كليك» الطلب على مجموعة واسعة من التطبيقات عبر قطاعات السوق المتعددة بدءاً من الوصول إلى الإنترنت السريع، والتعليم عن بعد، والحلول الإعلامية واللوحات الإعلانية الرقمية، إلى المتطلبات الشبكية لدى القطاع الحكومي والمؤسسات الأكثر تطلباً، كما توفر «خدمات مباشرة إلى المقر» تصل مباشرة إلى المنازل، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمراكز المجتمعية، والمدارس التي تستفيد من البرامج الحكومية المحلية، بالإضافة إلى حلول «النقاط الساخنة للمجتمع» عبر المناطق التي تغطيها.

وقال توفر «ياه لينك» روابط اتصال ببروتوكول الإنترنت مخصصة سريعة وعالية الإنتاجية عبر النطاق الترددي C أو النطاق Ka لمشغلي الاتصالات، ومقدمي خدمات الإنترنت، والمؤسسات والهيئات الحكومية، كما تقدم «ياه لايف» 23 مرسلاً عالي الطاقة و3 حزم متقاطعة تصل بين ثلاث مناطق هي أوروبا، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والشرق، مما يوفر لشركات البث مرونة ربط قنواتهم من وإلى الحزمة التي يختارونها للوصول إلى المشاهدين الذين يحتاجون إلى أطباق صغيرة بقطر 50 سم داخل مناطق التغطية.