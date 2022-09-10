شرطة أبوظبي تُكرم سائقي «طلبات»

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي سائقي دراجات توصيل الطلبات «طلبات» لالتزامهم بقواعد وأنظمة السلامة المرورية، وذلك تزامناً مع اليوم الدولي للعمل الخيري والذي يصادف 5 سبتمبر سنوياً.

وعقدت المديرية ورشة توعية لسائقي دراجات «طلبات» حول السلامة المرورية، وجه خلالها العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات كلمة تحفيزية للمكرمين، مؤكداً أن التكريم يأتي تحفيزاً على السلوكيات المرورية والإيجابية والتي تسهم في تعزيز السلامة على الطرقات بإمارة أبوظبي.

وأوضح أن المديرية تهتم بدعم المسؤولية المجتمعية، في زيادة الثقافة المرورية بين السائقين في القطاعين العام والخاص الذين يمثلون نسبة كبيرة من مستخدمي الطرق، عبر الاستفادة من وسائل التواصل المجتمعية، وغيرها من الوسائل الأخرى لتوعية العاملين لديها وتزويدهم ببرامج توعية مرورية بأساليب مبتكرة وأنشطة تفاعلية.

وحث سائقي دراجات توصيل الطلبات على ضرورة التقيد بالسرعات المقررة واللوحات الإرشادية على الطرق المختلفة، مؤكداً عدم التهاون في تطبيق قانون السير والمرور على سائقي المركبات «المتهورين» الذين يعرّضون حياتهم، وحياة الآخرين للخطر.