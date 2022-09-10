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شرطة دبي تختتم دورة «التحقيق الجنائي مع الأطفال»

شرطة دبي تختتم دورة «التحقيق الجنائي مع الأطفال»
11 سبتمبر 2022 01:51

دبي (الاتحاد)

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اختتمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، ممثلة بإدارة حماية الطفل والمرأة، الدورة التدريبية بعنوان «التحقيق مع الأطفال»، والتي استهدفت من خلالها الضباط ومساعديهم والخبراء والعاملين في مجال التحقيق الجنائي في مراكز الشرطة والإدارات العامة، بهدف تعزيز قدراتهم المهنية في التعامل مع الأطفال، وإيضاح آليات العمل المتخصصة والمتبعة عالمياً في مجال المقابلات النفسية والجنائية مع الأطفال، والتي تتضمنها التشريعات الدولية لحقوق الطفل، وقانون «وديمة».
وتطرقت النقيب فوزية مبارك بديوي، محققة جنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إلى كيفية التحقيق مع الأطفال في مراكز الشرطة، بهدف تعزيز الأساليب الصحيحة لتنفيذ التحقيقات، مشيرة إلى الحقوق الأساسية في قانون الطفل «وديمة»، ومقدمة شرحاً للمصطلحات القانونية في قانون «وديمة»، وآلية التعامل مع الأطفال في التحقيق، والكيفية، وتفصيل مهام فريق التحقيق عند الانتهاء من التحقيق، والقنوات التي شرعتها الدولة للتواصل مع الطفل، إلى جانب تناولها محاضر الإفادة وتفاصيله ونماذج عملية له.

شرطة دبي
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