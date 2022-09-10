الإثنين 12 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة دبي تثمن جهود «دانوب» في المسؤولية المجتمعية

خلال التكريم (من المصدر)
11 سبتمبر 2022 01:51

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أروى تستعد لأغنيات جديدة من دبي
«خيالة شرطة دبي» تضبط 71 شخصاً مطلوباً و915 مركبة

التقى اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، رضوان ساجان مؤسس وصاحب شركة دانوب، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وأكد اللواء المنصوري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كافة جسور التواصل والتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، بما يصب في خدمة الوطن والمصلحة العامة، مثمناً جهود فريق العمل في شركة دانوب، والدعم الذي تقدمه الشركة للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، عبر تخريج دفعات من النزلاء والنزيلات في دورات تأسيسية ومتقدمة في اللغة الإنجليزية وعلوم الحاسب الآلي. وأضاف أن هذا التعاون يعزز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة، ويخدم شريحة مهمة نهدف جميعنا إلى إعادة تأهيلها وإصلاحها لتتمكن من الاندماج في المجتمعات مرة أخرى، مشيراً إلى أن هذا التعاون تضمن، تعليم وتدريب 4 دفعات من النزلاء على مهارات علم الحاسوب واللغة الإنجليزية، تأسيسية ومتقدمة، إلى جانب دفعتين من النزيلات في اللغة الإنجليزية، ودورات في تطوير الشخصية ليعودوا إلى المجتمع بنظرة إيجابية وأكثر تفاؤلاً.
من جانبه، أثنى رضوان ساجان، على الجهود التي تقوم بها شرطة دبي لتعزيز وحفظ الأمن في الإمارة، وحِرص معالي القائد العام على تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أهمية توسيع آفاق مشاركة الخبرات والتبادل المعرفي، بهدف الارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء الحكومي وتحسين حياة المجتمعات.

شرطة دبي
دبي
المسؤولية المجتمعية
آخر الأخبار
نعش الملكة إليزابيث يبدأ رحلته
عربي ودولي
نعش الملكة إليزابيث يبدأ رحلته
اليوم 16:04
وليام وهاري مع زوجتيهما
عربي ودولي
كواليس المصالحة بين وليام هاري
اليوم 17:00
أرشيفية
عربي ودولي
3 قتلى و40 مصاباً جراء انهيار سد في جنوب أفريقيا
12 سبتمبر 2022
محمد بن راشد مترئساً الاجتماع بحضور مكتوم بن محمد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وعبدالله بن زايد ومحمد القرقاوى وعبدالرحمن العويس والوزراء
الإمارات
محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد الإمارات الأسرع في تجاوز آثار «الجائحة»
12 سبتمبر 2022
خليفة بن طحنون خلال استقبال الرئيس الصربي بواحة الكرامة (وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس صربيا في واحة الكرامة
12 سبتمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©