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«أحداث دبي» تأمر بإبعاد متهمين بسرقة محلات

«أحداث دبي» تأمر بإبعاد متهمين بسرقة محلات
11 سبتمبر 2022 01:51

آمنة الكتبي (دبي) 

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قضت محكمة الأحداث في دبي بإبعاد حدثين متهمين يبلغان من العمر 14 عاماً و17 عاماً من الدولة عن جناية السرقة ليلاً وباستخدام سلاح، حيث كانا يقومان بالتجول ليلاً والسطو على المحلات الواقعة في المناطق الشاطئية وسرقة خزائن النقود.
وحول تفاصيل الواقعة قالت آمنة سيف بوعصيبة رئيس نيابة مساعد بنيابة الأسرة والأحداث في دبي، إنه بعد ورود عدة بلاغات سرقة من أماكن على امتداد شاطئ جميرا وبجهود الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تم القبض على المتهمين متلبسين في أحد المواقع الشاطئية بنفس المنطقة وهما يقومان بسرقة أشياء من «سوبر ماركت» صغير وعند تفتيشهما عثر رجال الضبط على مفك براغي وأداة حديدية والمبلغ المسروق من المحل. 
وأوضحت بوعصيبة أن المتهمين أقرا بفعلتهما خلال تحقيقات النيابة العامة، وأنهما يتنقلان خلال الليل عن طريق دراجة نارية ويصطحبان مفك براغي ليساعدهما على خلع الأبواب أو كسر النوافذ وفتح خزينة النقود، وقد سرقا من متجر يقدم عدة خدمات لزوار الشاطئ مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف ومائة درهم وكان من ضمن أحد البلاغات التي وردت لدى الجهات الأمنية.
وأفادت أن المتهم 17 عاما هو من كان يخطط للسرقات برفقة صديقه المتهم الثاني 14 عاما مرتديين القفازات وماسكات قماشية ويصطحبان أدوات لفتح أو كسر المحلات والخزائن، مشيرة إلى أن المتهمين من أصحاب السوابق، وعليه جرى إحالتهما لمحكمة الأحداث وفقا لمواد الاتهام والتي قضت بإبعادهما عن الدولة.

محكمة الأحداث
دبي
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