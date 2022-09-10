محمد بن راشد: تمنياتنا للملك تشارلز الثالث بالتوفيق في مهامه

كل التهنئة للشعب في بريطانيا العظمي وإيرلندا الشمالية بمناسبة اعتلاء الملك تشارلز الثالث العرش .

تمنياتنا له بالتوفيق في مهامه الملكية الجديدة، وللشعب البريطاني الصديق دوام الازدهار والتقدم .