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محمد بن راشد: تمنياتنا للملك تشارلز الثالث بالتوفيق في مهامه

محمد بن راشد: تمنياتنا للملك تشارلز الثالث بالتوفيق في مهامه
10 سبتمبر 2022 21:17

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشعب في بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بمناسبة اعتلاء الملك تشارلز الثالث العرش.
وكتب سموه على موقع «تويتر»: «كل التهنئة للشعب في بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بمناسبة اعتلاء الملك تشارلز الثالث العرش».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «تمنياتنا له بالتوفيق في مهامه الملكية الجديدة، وللشعب البريطاني الصديق دوام الازدهار والتقدم».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الملك تشارلز الثالث
محمد بن راشد
تهنئة
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