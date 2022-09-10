رئيس الدولة: أطيب التمنيات لصديقي العزيز الملك تشارلز الثالث
رئيس الدولة: أطيب التمنيات لصديقي العزيز الملك تشارلز الثالث
10 سبتمبر 2022 19:46
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم السبت، عن تمنياته للملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه عرش المملكة المتحدة. وكتب سموه على موقع تويتر "أطيب التمنيات لصديقي العزيز الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه عرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية".
أطيب التمنيات لصديقي العزيز الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه عرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية .. نتطلع إلى تعزيز هذه الصداقة الاستثنائية.