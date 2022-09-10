تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً خاصة شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً. تكون سرعة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. الخليج العربي: خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:22 والمد الثاني عند الساعة 01:47 والجزر الأول عند الساعة 07:48 والثاني عند الساعة 19:37. بحر عمان: خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 19:10 والمد الثاني عند الساعة 22:42 والجزر الأول عند الساعة 16:36 والجزر الثاني عند الساعة 04:39.