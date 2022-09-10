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رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك بريطانيا تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش

رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك بريطانيا تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش
10 سبتمبر 2022 17:45

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بمناسبة اعتلائه العرش. 
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. 

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الملك تشارلز الثالث
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