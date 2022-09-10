6 عيادات تخصصية جديدة بمركز الظفرة لطب الأسرة غداً

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أعلنت إدارة مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن بدء تشغيل 6 عيادات تخصصية غداً «الأحد» بمركز الظفرة لطب الأسرة في مدينة زايد، وذلك للتسهيل على المرضى والمراجعين تلقي الخدمات العلاجية المختلفة، على أن تستمر العيادات الجديدة في تقديم خدماتها يوم الأحد من كل أسبوع.

وتتضمن العيادات الجديدة التي سيتم افتتاحها غداً لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للسكان في مدينة زايد والمناطق المحيطة بها، عيادة طب الأطفال وعيادة الباطنية وعيادة الغدد الصماء والسكري وعيادة النسائية والتوليد وعيادة الأنف والأذن والحنجرة وعيادة طب العيون، والتي تمت دراستها بعناية وفق مجموعة من المعايير والآليات التي ساهمت في اختيار تلك التخصصات خلال أوقات الراحة الأسبوعية ليعطي مرونة أكثر للمراجعين في تلقي العلاج المطلوب.

ويأتي توفير عيادات تخصصية لمرضى ومراجعي مدينة زايد خلال يوم الأحد من كل أسبوع، لإتاحة الفرصة أمام السكان لتلقي العلاج والمتابعة الطبية اللازمة خلال أيام الإجازات والعطلات، مما يتيح لهم البدائل العلاجية طيلة أيام الأسبوع دون الحاجة للانتظار لأيام العمل الرسمية فقط، ويوفر للمرضى وسيلة إضافية تتيح لهم إدارة رحلاتهم العلاجية بصورة أفضل.

وتنتهج شركة «صحة» خططاً لتقديم الخدمات العلاجية خلال أيام الأسبوع وذلك بناءً على نتائج استبيان تجربة المريض الذي أجرته «صحة» في وقت سابق، وتبين من خلاله أن معظم المرضى يلجأون إلى تأجيل مواعيد حصولهم على خدمات الرعاية الصحية خلال أيام الأسبوع نتيجة لساعات العمل الطويلة.

ويقدم مركز الظفرة لطب الأسرة في مدينة زايد مجموعة من الخدمات العلاجية المتميزة لسكان المدينة والمناطق المحيطة بها، ويستفيد منها جميع سكان مدن منطقة الظفرة وتتنوع الخدمات الطبية المقدمة للسكان، بما يتناسب واحتياجات المنطقة وفق خطط عمل مدروسة ومنظمة، انطلاقاً من حرصهم المتواصل على الارتقاء بمعايير الجودة وتسهيل الوصول السلس إلى خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي في أي وقت.

وتتضمن الخدمات التي يقدمها مركز الظفرة للسكان ولاقت تجاوباً كبيراً خدمة التطبيب النفسي عن بُعد، بالتنسيق والتعاون مع مركز المقطع، ومركز الزعفرانة للرعاية الصحية، التابعين للخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة «صحة»، عبر مشروع فريد من نوعه يهدف لتسهيل الوصول إلى خدمات الصحة النفسية للمرضى في منطقة الظفرة، إذ بدأ مركز الظفرة بتوفير الرعاية الصحية النفسية من خلال التطبيب عن بُعد، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لما يزيد على 200 حالة، وسيتم التوسع في ذلك مستقبلاً.