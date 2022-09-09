رئيس الباراغواي يستقبل سفير الإمارات

أسونسيون (وام)

التقى فخامة ماريو عبدو بينيتز، رئيس جمهورية الباراغواي، سعيد عبدالله سيف جوله القمزي سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية الباراغواي، وذلك في القصر الرئاسي في العاصمة أسونسيون، وذلك على هامش مشاركته في منتدى اقتصادي واستثماري.

ونقل القمزي خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فخامة الرئيس بينيتز وتمنياتهما له ولشعب الباراغواي الصديق بالمزيد من التقدّم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة بينيتز السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وبحث فخامة بينيتز مع السفير سبل تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والباراغواي على مختلف الأصعدة، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.