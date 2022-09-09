السبت 10 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الباراغواي يستقبل سفير الإمارات

رئيس الباراغواي يستقبل سفير الإمارات
10 سبتمبر 2022 02:53

أسونسيون (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات وإليزابيث الثانية.. محطات تاريخية
رئيس الدولة ونائبه والحكام يعزون الملك تشارلز الثالث في وفاة الملكة إليزابيث

التقى فخامة ماريو عبدو بينيتز، رئيس جمهورية الباراغواي، سعيد عبدالله سيف جوله القمزي سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية الباراغواي، وذلك في القصر الرئاسي في العاصمة أسونسيون، وذلك على هامش مشاركته في منتدى اقتصادي واستثماري. 
ونقل القمزي خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فخامة الرئيس بينيتز وتمنياتهما له ولشعب الباراغواي الصديق بالمزيد من التقدّم والازدهار. 
من جانبه، حمّل فخامة بينيتز السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وبحث فخامة بينيتز مع السفير سبل تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والباراغواي على مختلف الأصعدة، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

الإمارات
الباراغواي
آخر الأخبار
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
دنيا
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
اليوم 12:13
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
اليوم 11:27
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
الرياضي
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
اليوم 11:02
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
عربي ودولي
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
اليوم 11:02
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
الرياضي
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
اليوم 11:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©