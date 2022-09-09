وزارة الدفاع تشارك في الدورة ال10 من «حوار سيؤول 2022»

سيؤول (وام)

شارك اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية، والوفد المرافق له من كبار ضباط وزارة الدفاع في أعمال «حوار سيؤول للدفاع 2022» - المنتدى الأمني الدولي السنوي - بدورته العاشرة والذي نظمته وزارة الدفاع في جمهورية كوريا الجنوبية.

كما شارك في المنتدى -الذي استمر ثلاثة أيام- عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء المدنيين في مجال الأمن والدفاع من 54 دولة، لمناقشة مختلف القضايا الأمنية العالمية الراهنة.

وعلى هامش أعمال المنتدى التقى اللواء الركن دكتور مبارك سعيد غافان الجابري.. كلاً من معالي دونغ هوان وزير وكالة الاستحواذ الكورية، ويو دونغ جون نائب وزير الدفاع الكوري المسؤول عن مكتب القوات العسكرية وإدارة الموارد.

وتناولت الاجتماعات عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان على عمق العلاقة التاريخية بين البلدين ولاسيما في المجال الدفاعي والأمني وأهمية تعزيز أوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية المتميزة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح الوطنية للبلدين الصديقين.