قائد القوات البرية يبحث التعاون العسكري مع فرنسا وأميركا

أبوظبي (وام)

استقبل اللواء الركن سعيد راشد علي الشحي، قائد القوات البرية، بمكتبه، كلاً على حدة، الفريق مهندس التسليح تييري كاريير، نائب المدير العام في الإدارة العامة للتسليح الفرنسي (DGA) في قيادة القوات البرية الفرنسي، واللواء ويليام بلالوك، قائد قوة الواجب سبارتن الأميركية في قيادة القوات البرية.

ورحب قائد القوات البرية، في بداية اللقاءين، بالضيوف والوفدين المرافقين، مشيداً بتطور ونمو علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين الصديقين، وحرصهما على تعزيز آفاق التعاون المشترك في جميع المجالات، خاصة المتصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية. وأكد قائد القوات البرية أهمية وعمق العلاقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية فرنسا والولايات المتحدة الأميركية خلال العقود الماضية في شتى المجالات، ولاسيما التي تعنى بالجوانب العسكرية والصناعات الدفاعية. وتطرق اللقاءان إلى تطوير العلاقات بين البلدين، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.