رئيس الدولة ونائبه والحكام يعزون الملك تشارلز الثالث في وفاة الملكة إليزابيث

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تعزية مماثلة إلى جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأعرب أصحاب السمو الحكام عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم إلى الملك تشارلز الثالث وإلى الأسرة الملكية وكافة الشعب البريطاني في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقيات تعزية مماثلة إلى جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تنكيس الأعلام في القطاعين العام والخاص وفي سفارات الدولة في الخارج اعتباراً من أمس، ولمدة ثلاثة أيام، حداداً على وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.

وقال ديوان الرئاسة في بيان أصدره إن تنكيس الأعلام سيكون لثلاثة أيام لينتهى يوم الاثنين 12 سبتمبر الجاري. وأعرب الديوان عن خالص التعازي إلى الملك تشارلز الثالث -ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية- والعائلة المالكة وإلى الشعب البريطاني الصديق ‏في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.