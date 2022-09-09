منصور بن زايد: تفانت في خدمة وطنها وتطوير علاقاته بدول العالم

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، عن خالص عزائه وصادق مواساته إلى أفراد العائلة المالكة، والشعب البريطاني في وفاة الملكة إليزابيث الثانية. وقال سموه، في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر» أمس: «أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أفراد العائلة المالكة، والشعب البريطاني في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.. كانت جلالتها صديقة لدولة الإمارات، ومثلت طوال فترة حكمها، نموذجاً للملكة الحكيمة، المتفانية في خدمة وطنها، وتطوير علاقاته بدول العالم».