تشارلز الثالث يتعهد بخدمة الشعب

لندن (الاتحاد)

تعهد الملك تشارلز ملك بريطانيا، أمس، بأن يحذو حذو والدته الراحلة الملكة إليزابيث، ويهب نفسه لخدمة بلاده في خطابه للأمة الذي اتسم بالجدية والرصانة، وتحدث فيه أيضاً عن حبه لوالدته وزوجته وأبنائه.

وأصبح تشارلز ملكاً، أمس الأول، بعد وفاة الملكة إليزابيث عن 96 عاماً، وعاد أمس إلى لندن من أسكتلندا، ليلقى أول خطاب له بعد تولي العرش.

وقال في بدايات حديثه: «الملكة إليزابيث كانت لها حياة عاشتها بحق، ووعد مع القدر وفت به بحق، وعلى رحيلها نحزن بأعمق المعاني».

وأضاف: «هذا الوعد بالخدمة طوال الحياة أجدده أمامكم جميعاً اليوم».

ووصف الملك تشارلز الملكة الراحلة، بأنها تمثل إلهاماً ونموذجاً يحتذى به، مشيداً بالتزامها الأصيل الشخصي بخدمة شعب المملكة المتحدة ومناطقها الأخرى.

كما تحدث الملك تشارلز عن حزنه البالغ لفقدان والدته، وقال إن ما يشعر به «يعجز عنه الوصف».

كما أشاد الملك الجديد بزوجته «الغالية» كاميلا، التي أصبحت عقيلة الملك، وبوليام أكبر أبنائه ووريث العرش، وكيت زوجة وليام اللذين منحهما لقبي أمير وأميرة ويلز.

وقال تشارلز في خطابه الأول للأمة: «مع وجود كاثرين إلى جانبه، سيواصل أمير وأميرة ويلز الجديدان، حسب علمي، الإلهام والقيادة لحواراتنا الوطنية».

وأصبح تشارلز، الذي نال لقب أمير ويلز عام 1958، ملكا بصورة تلقائية بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث أمس الخميس.

كما عبر الملك تشارلز عن حبه لابنه الأصغر الأمير هاري وزوجته ميجان.

وقال الملك: «مثلما كانت تفعل الملكة نفسها، بمثل هذا التفاني الذي لا يتزعزع، أنا أيضاً أتعهد الآن رسمياً، على مدى ما بقي من العمر الذي قدره الله لي، بالتمسك بالمبادئ الدستورية الراسخة في أمتنا».

وأضاف: «أينما كنت تعيش في المملكة المتحدة، أو في المناطق التابعة والأقاليم في جميع أنحاء العالم، ومهما كانت خلفيتك أو معتقداتك، سأسعى لخدمتك بإخلاص واحترام ومحبة، كما فعلت طيلة حياتي».

وأعلن قصر باكينغهام، أمس، أن تشارلز الثالث سيُعلن رسمياً ملكاً، صباح اليوم، خلال اجتماع لمجلس الخلافة.

ويجتمع المجلس عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (التاسعة ت غ)، في قصر سانت جيمس على أن يُتلى الإعلان بعد ساعة على ذلك من على شرفة القصر، ومن ثم في كل مقاطعات المملكة المتحدة في اليوم التالي.

ويحظى الملك تشارلز الثالث بمجموعة امتيازات خاصة بمنصبه كملك لبريطانيا، من أبرزها عدم إلزامية حيازته جواز سفر، ولا رخصة قيادة. ويستطيع الملك أن يسافر من دون حيازة أوراق رسمية. وعلى خلاف أفراد العائلة الملكية الآخرين، لا يحتاج إلى جواز سفر كون الوثيقة هذه تصدر باسمه.

ويستفيد الملك البريطاني من امتياز خاص في موضوع القيادة، لأنّه المواطن البريطاني الوحيد المُعفى من إلزامية حيازة رخصة سوق.

وينبغي على الملك أن يلتزم بحياد سياسي جدّي، فهو تالياً لا يمكنه الإدلاء بصوته في أي انتخابات، كما وأنه لا يستطيع الترشّح على أي من الاستحقاقات.

ويتولى الملك افتتاح الجلسات البرلمانية، إضافة إلى الموافقة على التشريعات البرلمانية، وعقد جلسات منتظمة مع رئيس الوزراء.