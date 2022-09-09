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الحكومة متحدة في دعم الملك تشارلز

ليز تراس تنحني لدى دخولها للقاء الملك الجديد (رويترز)
10 سبتمبر 2022 02:54

لندن (الاتحاد)

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أكدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، أمس، بعد أن تحدثت مع الملك تشارلز ملك البلاد الجديد مساء أمس الأول، أن لديه إحساساً بالمسؤولية والرغبة في خدمة البلاد، حتى في أثناء حزنه لوفاة والدته الملكة إليزابيث.
وأضافت تراس مخاطبة البرلمان: «كنت ممتنة للتحدث إلى جلالة الملك الليلة الماضية، وتقديم تعازيّ، حتى أثناء حزنه، فإن إحساسه بالواجب والرغبة في الخدمة واضح». وأكدت رئاسة الحكومة البريطانية، أمس، أن حكومة رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس تدعم كلياً الملك تشارلز الثالث، إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية. وقال ناطق باسم الحكومة لصحافيين: «الحكومة متحدة في دعمها لجلالة الملك، فيما يواصل والمملكة المتحدة الحداد على وفاة والدته»، مضيفاً إن الوزراء وقفوا دقيقة صمت على روح الملكة الراحلة.

الملك تشارلز الثالث
بريطانيا
ليز تراس
الملكة إليزابيث الثانية
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