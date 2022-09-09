لندن تستعين بآلاف الشرطيين خلال مراسم الجنازة

لندن (الاتحاد)

تتجه المملكة المتحدة إلى الاستعانة بنحو 10 آلاف من رجال الشرطة يومياً في العاصمة البريطانية لندن، في الفترة السابقة على جنازة الملكة إليزابيث الثانية، في إطار أكبر عملية أمنية تشهدها البلاد على الإطلاق.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» عن مدير شرطة العاصمة السابق بوب برودهرست، الذي تولى قيادة عملية حفظ الأمن خلال دورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012، قوله إنه من المرجح أن يتم إلغاء كل الإجازات والتدريبات، وطلب مساعدة إضافية من القوات في مقاطعات إنجلترا المحيطة بلندن.

وتحتاج أيضاً شرطة العاصمة إلى ضباط متخصصين إضافيين من القوات الخارجية في أنحاء بريطانيا، بما في ذلك أفراد الحماية المباشرة والأسلحة النارية، للمشاركة في العملية الأمنية المعقدة والمخطط لها بدقة.

وقال برودهرست للوكالة البريطانية إن الطلب سيتعزز أكثر بمرور الأيام، في ظل احتشاد عدد أكبر من الجماهير في لندن.

وأضاف: «بوضوح أنت بحاجة إلى إدارة الحشود، ولسوء الحظ، فإنه مع وجود لأعداد كبيرة من الأشخاص، تكون هناك فرص لارتكاب جرائم، لذا يجب أن تتعامل مع الجريمة». وأوضح أن «الأمن قضية كبرى منذ البداية».

ومن المتوقع أن يصطف المشاركون في الجنازة في طوابير لساعات، بما في ذلك طوال الليل، للتعبير عن تقديرهم للملكة خلال وضعها في تابوت لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها، والمتوقع أن يتم ذلك الأربعاء المقبل.