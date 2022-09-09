العالم يُكرم ذكرى الملكة إليزابيث

لندن (الاتحاد)

كرم العالم ذكرى الملكة إليزابيث الثانية التي رافقت البريطانيين مدة 70 عاماً، أمس، مع قرع أجراس الكنائس وطلقات مدفعية من أستراليا إلى المملكة المتحدة.

وتوحّد القادة من كلّ ركن من أركان العالم تكريماً للملكة إليزابيث الثانية، بعد وفاتها في منزلها الأسكتلندي.

وأشادت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليزا تراس الجمعة بالملكة وتعهدت «الولاء والتفاني» للملك تشارلز الثالث.

وتدفّق التكريم من البلدان كافة، ومن الدول الصغيرة إلى أقوى بلدان العالم، ومن المؤسسات التي تعود لقرون. وعبرت بلدان كثيرة عن احترامها للملكة الراحلة، من دقيقة صمت في الأمم المتحدة إلى إطفاء أنوار برج إيفل وتنكيس العلم فوق البيت الأبيض وخطوات أخرى في مملكة البحرين وسلطنة عمان والبرازيل حيث أعلنت أيام حداد.

وقاد الكومنولث، اتحاد الدول التي كانت في السابق جزءاً من الإمبراطورية البريطانية بالإضافة إلى أقاليم ما وراء البحار المتبقية، التكريم العالمي.

وبادرت منطقة جنوب آسيا إلى تكريم الملكة الراحلة، إذ أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن «ألمه» لوفاتها.

في نصف الكرة الجنوبي، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا إنّ «حياة الملكة وذكراها ستبقيان محفورتين في الذاكرة عبر العالم»، بينما أشاد الرئيس الكيني المنتخب وليام روتو بقيادتها «الممتازة» للكومنولث. في الجهة الأخرى من العالم، أكد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو أنّ إليزابيث الثانية التي كانت رئيسة للدولة الكندية كملكة، شكّلت «حضوراً دائماً» في حياة الكنديين و«ستبقى إلى الأبد جزءاً مهمّاً من تاريخ بلدنا». من جهته، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ب«صديقة لفرنسا وملكة للقلوب» طبعت «بلادها والقرن». كما أشاد في تسجيل فيديو بالإنجليزية نشره على تويتر، أمس، «بحكمة وتعاطف» الملكة.

بايدن يحضر الجنازة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، أنه سيحضر جنازة الملكة اليزابيث الثانية في المملكة المتحدة. وقال الرئيس الديمقراطي لصحافيين: «لا أعرف التفاصيل بعد، لكني سأحضر». وأشار بايدن إلى أنه لم يتحدث بعد إلى الملك تشارلز الثالث نجل الملكة الراحلة. وأكد الرئيس الأميركي: «لم أتصل به». وجاء كلام بايدن إلى الصحافيين قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية الأميركية في مطار كولومبوس الدولي في أوهايو، حيث ألقى خطاباً. وأعرب بايدن، عن تعازيه في وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، التي التقت ب14 رئيساً أميركياً. وقال بايدن مسترجعاً لقاءهما في2021: «لقد سحرتنا بذكائها، وأثارت مشاعرنا بطيبتها وشاركتنا حكمتها بسخاء». وذكر بايدن أن إليزابيث الثانية «كانت أكثر من مجرد ملكة، لقد رسمت ملامح عصر بأكمله». من جانبه، أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية. وحيّا بوتين، أمس الأول، ذكرى الملكة، مقدّماً تعازيه إلى نجلها الملك تشارلز الثالث.