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الإمارات

وزراء ومسؤولون في الدولة يقدمون التعازي بوفاة الملكة إليزابيث الثانية

وزراء ومسؤولون في الدولة يقدمون التعازي بوفاة الملكة إليزابيث الثانية
10 سبتمبر 2022 02:54

أبوظبي (وام)

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 قدم عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة تعازيهم وصادق مواساتهم في وفاة الملكة إليزابيث الثانية في زيارات قاموا بها إلى سفارة المملكة المتحدة في أبوظبي والقنصلية في دبي. وسجل الوزراء وكبار المسؤولين أحر تعازيهم ومواساتهم في سجل التعازي. فقد قدمت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، التعازي بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، وذلك خلال زيارة مقر السفارة البريطانية في أبوظبي. وعبر معالي الوزراء عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم إلى جلالة الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والأسرة الملكية، والشعب البريطاني الصديق، بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، منوهين بما يجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة من روابط متينة وعلاقات تاريخية في جميع المجالات. كما تلقت السفارة البريطانية في أبوظبي عبر موقعها الإلكتروني رسائل تعزية ومواساة بوفاة الملكة إليزابيث الثانية من المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات، عبّروا فيها عن صادق عزائهم ومواساتهم، مشيدين بمناقب الملكة الراحلة وحكمتها وإخلاصها لشعب المملكة المتحدة.

الإمارات
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