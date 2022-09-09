محمد بن راشد: لا ننسى هدفاً أو غاية  نسعى إليها

دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أهمية السعي وراء الهدف والعمل من أجله ومتابعة المسيرة حتى تحقيق الغاية المستهدفة، مشيراً إلى أننا في الإمارات نفخر بالمعايير العالية لجودة الحياة، ولا يمكن لنا التراجع عن هذا المستوى.

جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية. وذكر سموه في الفيديو الذي تضمن لقطات لـ«مترو دبي»: «الحياة في دولة الإمارات تتطلب هذا المستوى الذي نحن وجدناه والذي انوجد الآن في هذه الدولة، لأنك إذا قصرت أو تدنيت عن هذا المستوى، ستعرف نفسك، هذه هي أصبحت اليوم طريقة الحياة في الإمارات، ولا ننسى هدفاً أو غاية نسعى إليها، ولكن لازم أنك تستهدفه أو تسير إليه وأنك تشتغل من أجله، فيجب علينا نحن أن نتابع هذه المسيرة، وأن نصل إلى هذه الغاية وهذا الحل».