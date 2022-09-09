«تريندز» يحتفل بالذكرى السنوية الثامنة لتأسيسه

أبوظبي (الاتحاد)

احتفل مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أمس، بذكرى مرور 8 سنوات على تأسيسه، تحت شعار «الاستثمار في الشباب، استثمار في المستقبل»، وبحضور عدد من المسؤولين بالجامعات والهيئات، ورؤساء ومديري ومسؤولي التحرير في وسائل الإعلام والشركاء، ونخبة من الباحثين والأكاديميين.

وفي بداية الاحتفالية، التي أقيمت بفندق فيرمونت باب البحر أبوظبي رحب الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي للمركز بالحضور، وتقدم بالشكر لشركاء تريندز، من مؤسسات بحثية وإعلامية وحكومية وخاصة، على دعمهم المستمر والقوي الذي كان له دوره الفاعل والمهم، في نجاح مسيرة المركز.

وقال في استعراض لحصاد تريندز: «إن مراجعة سريعة لأعماله وإنجازاته خلال السنوات القليلة الماضية، توضح مستوى التطور الذي تحقق، وتعكس في الوقت نفسه الثقة المتزايدة التي يحظى بها لدى الباحثين والشركاء والمؤسسات الفكرية من مختلف مناطق العالم». وأضاف أن المركز، خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحديداً من يناير 2020 وحتى نهاية أغسطس 2022، نشر 621 دراسة وورقة بحثية، ونحو 173 إصداراً، تم نشر بعضها بلغات متنوعة (16 لغة من اللغات الأساسية في العالم)، كما تم الدخول في شراكات بحثية، مع 160 مؤسسة بحثية وأكاديمية وإعلامية، غطت مختلف مناطق العالم، كما عقد 106 فعاليات بحثية، تنوعت ما بين مؤتمرات وندوات وورش عمل ومحاضرات، كما تم مؤخراً استحداث سلسلة «حوار تريندز»، لتكون منصة للحوار الهادف البنَّاء، تجاه مختلف القضايا.

وأوضح أن المركز نفذ من خلال إدارة الباروميتر العالمي، نحو 40 استطلاع رأي خلال الفترة المشار إليها، كما نجح «تريندز» في اكتساب الثقة، كجهة استشارية بحثية موثوقة، وهناك عشرات الدراسات الاستشارية التي نفذها المركز، أو يعكف حالياً على تنفيذها لمصلحة الشركاء.

وتوقف الرئيس التنفيذي عند الدور التأهيلي والتدريبي للمركز، مبيناً أن هناك نحو 10 مؤسسات وهيئات ووزارات وجامعات، أرسلت منتسبيها للتدريب داخل تريندز، أو لعقد دورات تدريبية لموظفيها من خلاله، وهو عدد متزايد باستمرار. كما نظَّم المركز برنامجاً أكاديمياً للبحث العلمي، شمل في مرحلته الأولى الباحثات والباحثين، من الشباب المواطنين داخل «تريندز»، وتم بالفعل تخريج الدورة الأولى العام الماضي، وسنقوم اليوم، بتكريم دفعة البرنامج في دورته الثانية، والتي نسعد بتنظيمها بالتعاون والشراكة مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

محمد العلي متحدثا خلال الاحتفال

وأكد الدكتور محمد العلي أن ما حققه «تريندز» من نجاح، وما يسعى لتحقيقه في المستقبل، ليس فقط نتاج الجهود التي بذلها فريق العمل في «تريندز» بمفرده، بل يعود أيضاً، للدعم الكبير من قبل شركائنا. مثمناً دور شركائه من الإعلاميين، على ما قدموه لمركز «تريندز» من دعم كبير، يجسد القناعة المشتركة، بأهمية التعاون بين مراكز الفكر والإعلام وضرورته. كما توجَّه بالشكر لشركاء «تريندز»، من مؤسسات بحثية وأكاديمية وهيئات رسمية ومستقلة وباحثين، ممن تعاونوا في إنجاز المشاريع البحثية المختلفة، أو اختاروا «تريندز» كجهة بحثية موثوقة للتعامل معها. وتقدم بالشكر والعرفان إلى فريق العمل بالمركز، وقال إنه يعمل في تناغم وانسجام تامَّين، بلا كلل ولا ملل، من أجل تحقيق الأهداف التي يصبو إليها، والذي لولاه لما تحققت كل هذه النجاحات والطموحات العريضة التي ينشدها المركز.

وخص بالشكر الشباب الباحثين العاملين في «تريندز» الذين كانت لهم بصماتهم الواضحة في وصوله إلى المكانة المرموقة التي بلغها خلال هذه المدة القصيرة.

فكر وجهد

اختتم الدكتور محمد العلي كلمته بالقول: «إن عزيمة الإصرار على الوصول إلى العالمية لا تلين، وسنحقق كل ما نصبو إليه، بفكر وجهد هذا الفريق الرائع في تريندز، وبالدعم المستمر من شركائنا في كل المستويات».

وكانت كلٌّ من اليازية الحوسني، نائب رئيس قطاع الإعلام، وروضة المرزوقي، رئيس قسم التسويق والمعارض، قد قدمتا للحفل بشرح مختصر حول تريندز وأهدافه وأنشطته. وعقب ذلك تم عرض فيديو عن مسيرة مركز تريندز خلال سنة، تضمن لمحات عن أهم الإصدارات والفعاليات والأنشطة التي نظمها المركز.

كما تم خلال الحفل تكريم شركاء تريندز والإعلاميين، وعدد من فريق تريندز لتميزهم وإنجازاتهم، وسط أجواء عامرة بحب العمل والعزم على الاستمرار في الإنجاز من أجل عالمية تريندز، وتحقيق أهدافه المرجوة في نشر المعرفة والاستثمار في عقول الشباب من أجل صنع المستقبل.

من جانب آخر، قدم السيد صقر الشريف، نائب مدير الاتصال الحكومي بـ«تريندز»، فقرة احتفالية تضمنت العديد من الأنشطة التي أدخلت السرور والسعادة على الحضور، في يوم احتفالي بهيج.