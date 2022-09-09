انطلاق فعاليات تحكيم «حمدان بن راشد - الإيسيسكو» للتطوع

دبي (الاتحاد)

عقدت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) أمس، الاجتماع الافتتاحي للجنة التحكيم الدولية للدورة الثالثة من جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم - الإيسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي وذلك برئاسة الدكتور مسفر بن سعود السلولي.

وضمت لجنة التحكيم الدولية مجموعة من المتخصصين والخبراء الأكاديميين في عمليات التحكيم، حيث ستجري عملية التحكيم على عدة مراحل تبدأ بالتحكيم الفردي للطلبات المشاركة ومنح الدرجات الخاصة بكل محكم وصولاً إلى اعتماد الفائزين في الجائزة التي استقطبت في دورة هذا العام 37 مشاركاً من 18 دولة حول العالم.

من جهته، قال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «يسعدنا انطلاق اجتماعات لجنة التحكيم الدولية لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم - الإيسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي في دورتها الثالثة.