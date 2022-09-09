السبت 10 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

المستكشف راشد يصل إلى موقع الإطلاق الشهر الجاري

المستكشف راشد يصل إلى موقع الإطلاق الشهر الجاري
10 سبتمبر 2022 02:54

آمنة الكتبي (دبي) 

أخبار ذات صلة
«الغبار القمري» أحد أبرز التحديات المرتبطة باستكشاف سطح القمر
المستكشف راشد يصل موقع الإطلاق الشهر المقبل

يصل المستكشف راشد إلى موقع الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء بفلوريدا خلال الشهر الجاري، وسينطلق على متن صاروخ «سبيس إكس فالكون 9»، حيث تبدأ نافذة الإطلاق في العمل أوائل نوفمبر، وبمجرد إطلاقه سيستغرق الوصول إلى القمر نحو ثلاثة أشهر، وسيكون المستكشف أصغر مركبة تحط على سطح القمر، إذ يبلغ وزنها قرابة 10 كيلوغرامات، ويهدف الاستكشاف إلى تحديد مدى فاعلية عمل هذه الأجهزة على الأسطح القاسية، للحصول على دراسة أولية قبل الانطلاق في تحقيق استراتيجية المريخ.
وسيقوم المستكشف راشد خلال مهمته بإجراء تجربة كفاءة المواد للحماية من تربة سطح القمر، وتهدف التجربة لاختبار مدى تفاعل المواد المختلفة مع الغبار القمري، حيث يُعد الغبار القمري أحد أبرز التحديات المرتبطة باستكشاف سطح القمر، وذلك بسبب شحنة الكهرباء الساكنة يلتصق الغبار بالمركبات الفضائية مما يسبب الكثير من الخدوش نظراً لخشونة العالية.
حيث تم الانتهاء من جميع الاختبارات للنموذج النهائي للمستكشف راشد، خلال الشهور الماضية، وذلك للتأكد من مدى جاهزيته التامة لتحمل الظروف القاسية التي سيتعرض إليها في العديد من المراحل خلال المهمة، والتي تبدأ منذ مرحلة الإطلاق وتعرضه لاهتزازات قوية على متن الصاروخ الأميركي «سبيس اكس فالكون9»، وصولاً لمرحلة صدمة الهبوط على سطح القمر، وما يصحبها من ارتجاجات، ومن ثم مواجهة التضاريس الصعبة له والتي سيتحرك ضمنها المستكشف.
وسيتنقل المستكشف راشد في مواقع جديدة لم يسبق دراستها من قبل، لدراسة البلازما على سطح القمر، حيث سيقوم بجمع بيانات والتقاط صور نادرة، تصل إلى نحو 10 جيجابايت، ومن ثم إرسالها إلى محطة التحكم الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي، وسيقوم المستكشف راشد خلال مهمته بإجراء اختبارات علمية عدة على سطح القمر تسهم في إحداث تطورات نوعية في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتقنيات الاتصال والروبوتات، فيما لا يقتصر التأثير الإيجابي لهذه التطورات على قطاع استكشاف الفضاء فقط، بل يمتد أثره إلى العديد من القطاعات الأخرى كقطاع الصناعات التكنولوجية وقطاع الاتصالات وغيرها من القطاعات ذات الصلة، ومع نجاح مهمة الهبوط المقررة الربع الأخير من العام الجاري.
 وسيكون المستكشف «راشد» الرابع الذي يهبط على سطح القمر، وبذلك تنضم الإمارات إلى مجموعة الدول التي تشارك بمهام استكشاف القمر، بعد الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين، ومن المتوقع أن يرسل المستكشف على الأقل 1000 صورة تتضمن صوراً للهبوط على سطح القمر، والصور السطحية الأولى، وصوراً ليلية للأرض، وصوراً حرارية، وصوراً ذاتية، إضافة إلى إرسال بيانات الملاحة.
ومن المقرر أن يهبط «راشد» في منطقة «ماري فريغوريس»، وتحديداً منطقة «فوهة أطلس» كموقع هبوط رئيس، بدلاً من منطقة «بحيرة الأحلام» المقررة سابقاً، والتي تم اختيارها إلى جانب مواقع هبوط احتياطية أخرى، فيما يعتبر هذا الموقع آمناً ويقدم قيمة علمية مهمة، ويمكن لفريق المحطة الأرضية توجيهه بحسب سهولة التضاريس وصعوبتها وأهمية المنطقة المراد استكشافها للحصول على بيانات جديدة عن سطح القمر.

المستكشف راشد
آخر الأخبار
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
دنيا
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
اليوم 12:13
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
اليوم 11:27
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
الرياضي
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
اليوم 11:02
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
عربي ودولي
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
اليوم 11:02
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
الرياضي
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
اليوم 11:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©