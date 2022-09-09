ربط محطة الشحن بالسكك الحديدية في أيكاد بأبوظبي بالمسار الرئيس لقطار الاتحاد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الاتحاد للقطارات، عن إنجاز ربط محطة مدينة أبوظبي الصناعية (أيكاد) للشحن بالسكك الحديدية، أكبر محطة للشحن بالسكك الحديدية في الدولة، بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، حيث استكملت الشركة أعمال مدّ قضبان السكك الحديدية للمسار الذي يمتد من حدود دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية، وصولاً إلى ميناء الفجيرة على الساحل الشرقي، مروراً بأهم المدن الرئيسية والمراكز الصناعية والتجارية.

وتم استكمال عملية الربط من خلال بناء جسور للقطارات تتقاطع مع طريق الغويفات الدولي وتثبيت قضبان السكك الحديدية وإجراء اختبارات المسار الجديد بنجاح. ويأتي هذا الإنجاز بما ينسجم مع مستهدفات «البرنامج الوطني للسكك الحديدية»، أكبر منظومة من نوعها للنقل البري على مستوى إمارات الدولة، والذي يهدف لربط مختلف مدن الدولة عبر السكك الحديدية وتسريع التنمية الشاملة.

وعند استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من مشروع «قطار الاتحاد» وفور تشغيلها، ستقدم قطارات الشحن خدمات الدعم اللوجستي من محطة أيكاد للشحن بالسكك الحديدية من قلب مدينة أبوظبي الصناعية، والتي تعدّ مركزاً رئيسياً للشركات الصناعية في المنطقة.

وبهذا الصدد، قال محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون السكك الحديدية في شركة الاتحاد للقطارات: «إن إنجاز المسار الذي يربط محطة الشحن بالسكك الحديدية بمدينة أبوظبي الصناعية «إيكاد» مع الخط الرئيس لقطار الاتحاد، يضعنا في موقع الجاهزية لبدء عمليات الدعم اللوجستي لعملائنا من خلال ربط العاصمة أبوظبي مع مختلف مراكز الصناعة ونقاط التصدير لنقل البضائع إلى وجهاتها على مستوى الدولة، في خطوة استثنائية جديدة تقربنا من توفير شبكة نقل متكاملة تجمع بين مراكز الصناعة والإنتاج داخل المناطق الصناعية وخارجها مع محطات الشحن والموانئ في مختلف إمارات الدولة فيما بينها، وبالتالي تحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل انطلاقاً من أهمية الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به «أيكاد» كونها تتكامل مع أكبر محطة داخلية للشحن بالسكك الحديدية في الدولة».

وأضاف المرزوقي: «نفخر بتحقيق هذا الإنجاز الذي يدعم جهودنا لتشجيع الكثير من الشركات على إعادة هيكلة عملياتها اللوجستية والاستفادة من السكك الحديدية عبر خفض تكاليفها ورفع كفاءتها ونقل بضائعها بطريقة أكثر أماناً، وهو ما ترجمته الاتفاقيات التجارية التي عقدناها مع نخبة من الشركات في الدولة مثل «شركة ستيفن روك»، و«مجموعة بينونة الغربية»، و«الغرير للحديد والاستيل»، ما سينعكس إيجاباً على المستخدم النهائي، ويساهم في تخفيف الضغط على الطرقات وتكاليف صيانتها، وبالتالي مواكبة التطور الاقتصادي المستدام الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات، والمساهمة في توفير فرص اقتصادية واعدة تشمل قطاعات الصناعة والتجارة والبيئة وغيرها».

أكبر محطة داخلية للشحن

تعمل شركة الاتحاد للقطارات على بناء أكبر محطة داخلية للشحن بالسكك الحديدية في الدولة في مدينة أبوظبي الصناعية (أيكاد) على مساحة تتخطى 2.7 مليون قدم مربع، حيث ستضم أكثر من 22 مبنى لدعم العمليات وتسيير نحو تسعة (9) قطارات يومياً.

وستساهم محطة الشحن في تسهيل عملية نقل وتوزيع البضائع بين مختلف أنحاء دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستربط المحاجر في شمال الإمارات مع المراكز الصناعية في منطقة مصفح، فضلاً عن الربط بين الرويس وميناء خليفة وشركات مناولة الحاويات في دبي ضمن ميناء جبل علي.

وتعتبر محطة الشحن هذه بمثابة مركز خدمات لوجستية للصناعات الثقيلة، حيث ستضمن سلاسة عملية إيصال المواد الخام والآلات إلى الشركات المصنِّعة، إلى جانب تسهيل الوصول إلى البنية التحتية التجارية الأساسية مثل الموانئ. كما ستوفر المحطة خدمات جمركية، مما يؤدي إلى تعزيز القدرات التنافسية للمستأجرين في مدينة أبوظبي الصناعية (أيكاد).

وستقدم محطة الشحن خدماتها على مدار الساعة، وذلك لتوفر مجموعة من المزايا التنافسية للشركات إلى جانب أعلى مستويات الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة والاستدامة في النقل، إذ أنها تتمتع بالقدرة على نقل نحو 15 مليون طن من المواد الخام السائبة، و1.5 مليون طن من البضائع بمختلف أنواعها، وحوالي 116.000 حاوية شحن بقياس 20 قدم سنوياً.