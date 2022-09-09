4 مشاريع للبنية التحتية وصيانة الطرق في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تنفذ بلدية منطقة الظفرة 4 مشاريع للبنية التحتية وصيانة الطرق الداخلية والخارجية في كل من مدينة زايد وغياثي وليوا وجزيرة دلما بهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة وجودة الحياة.

وتضمنت المشاريع الجاري تنفيذها حالياً مشروع إصلاح الحواجز المعدنية على شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي في مدينة غياثي، ومشروع صيانة طبقات الرصف الإسفلتية بشارع الشيخة سلامة بنت بطي، وتضمنت أعمال الصيانة والتأهيل صيانة طبقات الرصف الأسفلتية المتضررة على الشارع بمساحة 13.500 متر مربع، بالإضافة إلى تخطيط عدد من الطرق الداخلية بمادة «الثيروموبلاستيك»، وإزالة خطوط عبور المشاة في المواقع غير المحكومة، وصيانة البولارد البلاستيكي المتضرر، وبلغت مساحة التخطيط 9500 متر مربع تقريباً.

كما تواصل البلدية إعادة تأهيل الطرق الاسفلتية الداخلية «الطريق المؤدي إلى محضر المارية الغربية» ضمن مشروع صيانة الطرق بمدينة ليوا، بجانب إنجاز مشروع أعمال صيانة وتأهيل أصول الطرق الداخلية في مدينة دلما بطول 16 كيلومتراً، ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الصيانة الخمسية المعتمدة لصيانة أصول الطرق الداخلية في مدينة دلما.

وشملت أعمال صيانة المشاريع التشغيلية المنفذة تأهيل وصيانة الأصول الحالية وتطوير السلامة المرورية من خلال تنفيذ أعمال مختلفة، أهمها الصيانة الإسفلتية وتخطيط كافة الطرق وتنفيذ مطبات جديدة لتخفيف السرعة.

وتهدف أعمال الصيانة والتطوير إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة والارتقاء بمستوى الحياة، والمحافظة على المظهر العام، وتحقيق احتياجات ومتطلبات المجتمع نحو توفير الطرق الآمنة والمريحة، بما يتماشى مع الرؤية المستدامة للدولة من خلال استخدام مواد مطابقة للمواصفات وفقاً للمعايير الدولية في الاستدامة البيئية.

وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تطوير وتحسين الطرق بالمنطقة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وتحفيز الرقابة الفعالة، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية.

كما تقوم البلدية بتحسين الطرق والجزر الوسطية على مستوى مدن المنطقة للمحافظة على السلامة المرورية وسلامة مستخدمي الطرق، والمحافظة على المظهر العام.