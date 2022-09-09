السبت 10 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

4 مشاريع للبنية التحتية وصيانة الطرق في الظفرة

مشاريع مستمرة لصيانة الطرق في الظفرة (من المصدر)
10 سبتمبر 2022 02:53

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أخبار ذات صلة
«السداسي» يطارد «الفوز الأول» في «أدنوك للمحترفين»
«منطقة الظفرة».. في مذكرة تاريخية نادرة

تنفذ بلدية منطقة الظفرة 4 مشاريع للبنية التحتية وصيانة الطرق الداخلية والخارجية في كل من مدينة زايد وغياثي وليوا وجزيرة دلما بهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة وجودة الحياة.
وتضمنت المشاريع الجاري تنفيذها حالياً مشروع إصلاح الحواجز المعدنية على شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي في مدينة غياثي، ومشروع صيانة طبقات الرصف الإسفلتية بشارع الشيخة سلامة بنت بطي، وتضمنت أعمال الصيانة والتأهيل صيانة طبقات الرصف الأسفلتية المتضررة على الشارع بمساحة 13.500 متر مربع، بالإضافة إلى تخطيط عدد من الطرق الداخلية بمادة «الثيروموبلاستيك»، وإزالة خطوط عبور المشاة في المواقع غير المحكومة، وصيانة البولارد البلاستيكي المتضرر، وبلغت مساحة التخطيط 9500 متر مربع تقريباً.
كما تواصل البلدية إعادة تأهيل الطرق الاسفلتية الداخلية «الطريق المؤدي إلى محضر المارية الغربية» ضمن مشروع صيانة الطرق بمدينة ليوا، بجانب إنجاز مشروع أعمال صيانة وتأهيل أصول الطرق الداخلية في مدينة دلما بطول 16 كيلومتراً، ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الصيانة الخمسية المعتمدة لصيانة أصول الطرق الداخلية في مدينة دلما. 
وشملت أعمال صيانة المشاريع التشغيلية المنفذة تأهيل وصيانة الأصول الحالية وتطوير السلامة المرورية من خلال تنفيذ أعمال مختلفة، أهمها الصيانة الإسفلتية وتخطيط كافة الطرق وتنفيذ مطبات جديدة لتخفيف السرعة. 
وتهدف أعمال الصيانة والتطوير إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة والارتقاء بمستوى الحياة، والمحافظة على المظهر العام، وتحقيق احتياجات ومتطلبات المجتمع نحو توفير الطرق الآمنة والمريحة، بما يتماشى مع الرؤية المستدامة للدولة من خلال استخدام مواد مطابقة للمواصفات وفقاً للمعايير الدولية في الاستدامة البيئية.
وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تطوير وتحسين الطرق بالمنطقة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وتحفيز الرقابة الفعالة، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية. 
كما تقوم البلدية بتحسين الطرق والجزر الوسطية على مستوى مدن المنطقة للمحافظة على السلامة المرورية وسلامة مستخدمي الطرق، والمحافظة على المظهر العام.

الظفرة
بلدية الظفرة
آخر الأخبار
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
دنيا
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
اليوم 12:13
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
اليوم 11:27
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
الرياضي
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
اليوم 11:02
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
عربي ودولي
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
اليوم 11:02
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
الرياضي
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
اليوم 11:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©