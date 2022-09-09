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الإمارات

جامعة الإمارات تكتشف نوعاً جديداً من «قشريات» المياه العذبة

جامعة الإمارات تكتشف نوعاً جديداً من «قشريات» المياه العذبة
10 سبتمبر 2022 02:53

العين (الاتحاد)

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بَوح الحروف

في إنجاز علمي وبحثي متميز على المستوى الدولي، نجح فريق من باحثي قسم علوم الحياة في كلية العلوم بجامعة الإمارات، وبالتعاون مع عدد من الباحثين والمراكز الدولية في روسيا، من الكشف عن نوع غير معروف من فئة القشريات «ديبلوستراكا» للكائنات الحية المجهرية الدقيقة في مملكة الحيوان لمنطقة شبه الجزيرة العربية ضمن مجموعة الأنواع المشتركة.
وتمّ نشر الاكتشاف ضمن أرقى المجلات العلمية المُحكمة في العالم، بقيادة البروفيسور وليد حمزة، من قسم علوم الحياة في كلية العلوم بجامعة الإمارات العربية المتحدة، والبروفيسور أليكس كوتوف، والباحثة أنا نرتينا من معهد سيفيرتسوف للإيكولوجيا والتطور في روسيا، والدكتور خالد أميري، مدير مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية، وباحثين من معهد بابانين لبيولوجيا المياه الداخلية في الأكاديمية الروسية للعلوم، وطالبة الماجستير من قسم علوم الحياة الأستاذة شمة النيادي، التي قضت 21 يومًا في المعهد الروسي لإتقان رسوماتها باستخدام كاميرا لوسيدا الأكثر تطوراً على مستوى العالم.
وقال الباحث الرئيسي البروفيسور وليد حمزة: «تأتي أهمية هذا الاكتشاف العلمي في زيادة أعضاء قائمة التنوع البيولوجي للكائنات الحية خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. حقيقة ترفع من قيمة الحفاظ على النظم البيئية للأراضي الرطبة كمورد حيوي يحافظ على بيئة الأرض والكائنات الحية فيها».

جامعة الإمارات
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